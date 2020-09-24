Коронавирусом в Испании заразились более 700 тысяч человек

Власти Испании зафиксировали более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории страны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава королевства.

Так, по информации министерства, к 24 сентября в Испании было обнаружено 704 209 случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 3 471.

Отмечается, что за последние семь дней в стране от коронавируса погибли 500 человек. Общее число жертв достигло 31 118.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших коронавирусом, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.