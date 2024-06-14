Почти 700 тыс. российских военных находятся на войне в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек», — цитирует ТАСС главу государства.

Он добавил, что российская армия продолжит наступление в Харьковской области, чтобы отодвинуть линию фронта и снизить вероятность ударов по Белгороду. По его словам, глубина в 10-17 км не лишает ВСУ возможности наносить удары дальнобойными средствами поражения.

«Что касается харьковского направления, где вы воевали, сейчас вы знаете, что там происходит. Мы просто вынуждены в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить эти на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», — сказал Путин.

В январе президент РФ сообщал, что в зоне боевых действий находятся 600 тыс. человек. (moscowtimes.ru)