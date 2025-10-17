Вулкан Тафтан на юго-востоке Ирана, спящий более 700 тыс. лет, начал просыпаться. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие 7 октября доклад в американском научном журнале Geophysical Research Letters.

По их информации, за 10 месяцев с июля 2023 года по май 2024 года Тафтан поднялся на девять сантиметров. Вулкан не вернулся в обычное состояние, что говорит о накоплении давления газа под его поверхностью. Ученые указывают, что в связи с пробуждением Тафтана необходимо пересмотреть его статус и проводить мониторинг его активности.

Как отмечает агентство ILNA, высота вулкана Тафтан составляет около 3940 м. Он расположен в горном районе на границе Ирана и Пакистана и образовался в результате погружения коры Аравийского океана под Евразийский континент. На вулкане расположены активные серные источники, что приводит к выбросу сернистых газов.