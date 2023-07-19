Самый крупный ледник в мире А23а проснулся спустя 30 лет и поплыл к Антарктиде со скоростью 150 км в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Площадь А23а составляет около 4170 кв. км, что превышает площадь Санкт-Петербурга более, чем в два раза. Этот айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года вместе с еще одним крупным айсбергом, на котором была размещена сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции.

В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции, организацией которой занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Они сразу же оказались на мели, что защитило их от таяния. Теперь же, по словам ученых, «дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году».