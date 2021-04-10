Коронавирус в мире: более 718 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 133,53 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 718 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 10 января. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,6 тыс., превысив 2,89 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 18:17 мск 9 апреля в ВОЗ поступили сведения о 132 730 691 инфицированном и 2 880 726 умерших. Число заразившихся увеличилось на 718 659, умерших — на 12 639.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 35% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (257 789), на втором месте — Северная и Южная Америка (247 444), на третьем — Юго-Восточная Азия (145 724).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 30 615 849. Далее следуют Бразилия (13 193 205), Индия (13 060 542), Франция (4 862 115), Россия (4 623 984), Великобритания (4 370 325), Италия (3 717 602), Турция (3 689 866), Испания (3 336 637), Германия (2 956 316), Польша (2 528 006) и Колумбия (2 479 617).