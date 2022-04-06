Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 490 млн, а число летальных исходов — 6,15 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 490 853 129 инфицированных и 6 155 344 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 872 868, летальных исходов — на 16 079.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн — 10 февраля, 350 млн — 25 января, 300 млн — 8 января, 250 млн — 9 ноября прошлого года, 200 млн — 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 79 426 860. Далее следуют Индия (43 029 839), Бразилия (29 999 437), Франция (25 259 737) и Великобритания (21 849 074). Летальных исходов больше всего также в США — 974 431, вторую строчку занимает Бразилия (660 147), третью — Индия (521 416). Далее следуют Россия (370 311) и Мексика (323 223).