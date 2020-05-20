Коронавирус пришел в каждый дом Дагестана — президент «Анжи»

Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал о сложной ситуации в Дагестане из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, беда пришла почти в каждый дом в республике. Он также отметил, что в больницах и других медучреждениях нет необходимых лекарств, не хватает койко-мест, аптеки взвинтили цены, а адресной помощи не оказывается.

Кроме того, по мнению Кадиева, дагестанские чиновники в разы занижают количество зараженных и умерших от коронавируса. Он призвал правительство республики извиниться перед народом и подать в отставку.

17 мая о плачевной ситуации в связи с распространением коронавируса в Дагестане рассказал бывший боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов. Среди заболевших Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.