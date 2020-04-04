Коронавирус диктует свои условия: куда «исчезли» бакинские бомжи

С 5 по 20 апреля 2020 года в Азербайджане вводится ограничение передвижения. Такое решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно распоряжению, передвигаться по территории страны разрешается:

1) по служебному удостоверению или справке с места работы (сотрудники госструктур, СМИ, крупных госкомпаний, частных объектов здравоохранения);

2) по карте, выданной Министерством иностранных дел (сотрудники диппредставительств и международных организаций);

3) зарегистрировавшись на портале www.icaze.e-gov.az (представители государственных и ряда общественных организаций).

Что касается остальных граждан, то они могут покинуть свои квартиры из-за необходимости неотложной медпомощи, для покупки продуктов питания и других предметов первостепенной важности, а также лекарств, банковских и почтовых услуг, в связи с похоронами близкого родственника, послав смс-уведомление на номер 8103.

Вместе с тем, нарушение этих ограничений повлечет за собой административную и уголовную ответственности, предусмотренные законодательством АР.

Ситуация ясна. Но остается лишь один вопрос, требующий разъяснения. Ни для кого не секрет, что в мегаполисах кроме обычных людей живут и бомжи. Это особая, уязвимая прослойка населения, которая по тем или иным причинам оказалась на улице. Не скажем, что в Баку бомжей пруд пруди, но их и не мало. И хотя они стараются держаться обособленно от других людей, присущий им вид настораживает и внушает некоторый страх. А с появлением новой коронавирусной инфекции, чья природа не до конца изучена учеными, бомжи стали вообще изгоями общества, поскольку их испокон веков считали разносчиками заразы.

С введением частичной социальной изоляции, когда число людей на столичных улицах уменьшилось в разы, бомжи стали выходить из своих мест «обитания». Их можно было увидеть в парке Гейдара Алиева (проспект Гара Гараева), сквере имени Сабира (улица Истиглалийят) и в саду имени Мирзы Фатали Ахундова (пересечение улиц Лермонтова, Ахмеда Джавада и Саида Рустамова). Но не прошло и пары дней, как они исчезли. Не коронавирусом ли заразились?

Как известно, за порядком в городе следят правоохранительные органы. Наверняка они знают, что случилось со столичными бомжами. За ответом # обратилось к начальнику пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майору Эльшаду Гаджиеву. Он подтвердил, что профилактика людей, ведущих паразитирующий и бродяжнический образ жизни, находится в центре внимания полиции.

«После того, как сотрудники правоохранительных органов выявляют бомжей, начинается идентификация их личности. Зарегистрированных в регионах страны лиц сразу же отправляют домой. Тех же, кто прописан в Баку, оставляют у ранее найденных родственников. Что касается одиноких бомжей, то их мы определяем в специальные убежища», — пояснил Э. Гаджиев.

Радует, что наша бравая полиция предпринимает меры в отношении тех, о ком не думает общество. Как говорится, с глаз долой – из сердца вон. Но не в этом случае. Сейчас Азербайджан столкнулся с невидимым врагом, который должен сплотить нас в столь трудное для страны время. Ведь на счету каждый ее гражданин!

Специально для # Мина Гусейн