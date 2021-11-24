Член Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер считает введение обязательной вакцинации в Австрии «коронафашизмом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«С обязательной вакцинацией мы достигли уровня [контроля над людьми], который никто не считал возможным. Это чистый «коронафашизм», который соответствует историческим корням правящей консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) в 1930-х», — сказал Хайдер.

Он также заявил, что его партия готова принять юридические меры с целью предотвратить «безумие».

В странах Европы власти заявили о новой волне COVID-19 и уже начали вводить новые ограничения. В Австрии 22 ноября ввели 20-дневный локдаун, причем даже для вакцинированных и переболевших. Канцлер Александер Шелленберг также заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.

Ранее около 40 тыс. человек вышли в Вене на демонстрацию против обязательной вакцинации. Большинство участников акции вели себя мирно, но к вечеру начались потасовки и полицейских забрасывали пивными банками и пластиковыми бутылками, в ответ правоохранители применили слезоточивый спрей.