Евросоюзу следует отказаться от приема Турции в свои ряды и разработать новый формат сотрудничества с этой страной, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Welt.

«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС для нас немыслимо», — подчеркнул он.

По мнению Нехаммера, странам «важно быть честными в отношениях друг с другом», поэтому ЕС следует официально прекратить переговоры о членстве Турции, которые заморожены уже много лет. Он отметил, что новый формат партнерства должен основываться «на взаимном доверии и сотрудничестве в экономических и политических вопросах».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакана Фидан призвал активизировать процесс вступления страны в ЕС. Он подчеркнул, что отношения Анкары и Брюсселя не должны становиться заложниками интересов определенных стран, а без республики Евросоюз не может быть «действительно глобальным игроком».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся к вопросу членства страны в ЕС во время обсуждения вступления Швеции в НАТО. В частности, он дал понять, что одобрит заявку Стокгольма в обмен на снятие преград в переговорном процессе с Евросоюзом, расширение сотрудничества в рамках таможенного союза и либерализацию визового режима. 10 сентября Эрдоган встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Турция является кандидатом в члены ЕС с 1999 года, переговоры о ее вступлении начались в декабре 2005-го. Однако в 2018 году они были приостановлены в связи с нарушениями верховенства закона и прав человека в республике. К настоящему времени не решены 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье, в том числе этому препятствует раздел Кипра. (moscowtimes.ru)