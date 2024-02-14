Участники прошедшей в Париже конференции Международного энергетического агентства (МЭА) подтвердили начало консультаций с правительством Индии о вступлении страны в организацию. Об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

«Мы подтвердили в нашем итоговом коммюнике, что мы открываем переговоры о принятии Индии в нашу организацию», — сказал Бирол на итоговой пресс-конференции.

Согласно коммюнике, участвовавшие в конференции министры энергетики из стран — участниц организации согласились начать переговоры с Индией в ответ на запрос индийского правительства от 16 октября 2023 года. Они «признают стратегическую важность Индии в решении глобальных энергетических и климатических проблем» и поручили совету управляющих «на официальном уровне дать дополнительные указания по продвижению этих обсуждений и совместно с исполнительным директором проработать дальнейшие шаги».