Украина и Венгрия начали диалог, направленный на разблокирование переговоров относительно будущего членства страны в Европейском Союзе.

Как передает УНИАН, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире информационного телемарафона рассказала, что прибыла в Будапешт для работы над планом мероприятий по национальным меньшинствам:

«С 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, пока мы не определим весь перечень задач в рамках 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны».

Украинская команда уже имеет предложения по урегулированию проблемных вопросов и планирует проработать контрпредложения венгров. Стефанишина надеется, что стороны будут иметь промежуточные результаты уже 12 мая.

Кроме того, на встрече с заместителем министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяром, который отвечает за политику в отношении Украины, они договорились о личных разговорах после каждой технической консультации команд.

«Надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса», — отметила она.

Напомним, Будапешт использовал принцип единогласия, необходимый для принятия решений по расширению ЕС, чтобы заблокировать открытие первого переговорного кластера с Украиной, известного как «Фундаментальные вопросы», который охватывает верховенство права и права нацменьшинств.

Страна требует от Киева дополнительного документа — плана защиты национальных меньшинств, в частности венгерской общины на Закарпатье.

Кроме того, правительство Виктора Орбана инициировало «национальную консультацию» среди граждан Венгрии, рассылая бюллетени с вопросом об отношении к вступлению Украины в ЕС. В этих материалах подчеркиваются потенциальные угрозы для Венгрии в случае присоединения Украины к блоку.