Да, еще в прошлом году армянский премьер-министр Никол Пашинян и члены его команды хором говорили, что на пути подписания мирного договора с Азербайджаном никаких проблем и препятствий нет, договор может быть подписан в самые ближайшие сроки.

В декабре прошлого года подобные заявления достигли своего пика, некоторые политические аналитики даже прогнозировали, что к концу года договор уж точно будет подписан. Но этого не случилось.

Даже не помогло такое обстоятельство, что такие вопросы, как Зангезурский коридор и делимитация-демаркация границ были сняты с контекста будущего мирного договора, стороны, особенно, официальный Баку не раз заявлял, что мирный договор может быть подписан и без этого, т.е. насчет известного Зангезурского коридора, а также по поводу делимитации и демаркации границ можно и потом договориться. Но увы! Даже это не помогло! Армянский премьер в начале этого года заявил, что Баку и Ереван вместо мирного договора могут подписать пакт о ненападении…

А потом следующим предлогом для уклонения от подписания мирного договора стали президентские выборы в Азербайджане, которые уже остались позади. Не дождавшись завершения выборов в Азербайджане, Никол Пашинян и его команда заговорили об изменении существующей конституции и о внесении некоторых изменений в декларацию независимости Армении, хотя об этом Пашинян говорил и раньше, но так и не начал соответствующие работы в этом направлении.

В принципе, и официальный Баку согласен с тем, что в эти документы необходимо внести кое-какие коррективы, т.к. и в конституции, и в декларации независимости Армении выражены территориальные притязания не только к Азербайджану, но и к братской Турции, не говоря, о других документах, где Нагорный Карабах и часть Турции объявляются «исторической территорией» Армении.

Тут есть и другое весьма важное обстоятельство: эти документы обязательно должны быть изменены, потому что будущий мирный договор с Азербайджаном может быть в любое время аннулирован, — а предлогом может стать то, что якобы этот договор противоречит основным законам Армении, т.е. конституции и декларации о независимости. Поэтому, чтобы мирный договор был устойчивым и надежным, он должен быть подписан после внесения соответствующих коррективов в названные документы.

Но это не такое уж простое дело, как может показаться на первый взгляд – по сообщениям последних дней, якобы в Армении подавляющая часть общества не поддерживает это предложение своего премьера-министра, хотя никто в этом контексте никакого референдума, даже широкого и основательного социологического опроса не проводил, чтобы выяснить, что же на самом деле, думает армянское общество по этому поводу: оно за сохранение территориальных притязаний к Азербайджану и Турцию, или в этом вопросе солидарно с Николом Пашиняном?

Еще раз отметим, что к сожалению, пока ответы на эти вопросы неизвестны. Известно только то, что политическая температура в Армении вновь поднялась, правящая команда переживает сложные времена, рейтинг премьер-министра падает. Еще в конце прошлого года Пашинян соответствующим структурам поручил, что, как минимум, все высокопоставленные чиновники должны стать членами правящей партии. Но теперь выясняется, что желающих это сделать не так уж и много. Даже заметно снизилось число желающих работать в одной команде с Пашиняном – по крайней мере, так говорят и пишут ведущие армянские политические аналитики.

Конечно, все это может быть самой обыкновенной политической версией, даже простой оппозиционной гипотезой – настоящая картина выяснится через некоторое время. Пока же в Армении никаких массовых протестных акций не наблюдаются. Но мы не раз писали, что предел доверия общества вовсе не является бесконечным. В один день он иссякнет, и люди выйдут на улицы.

Причиной же всего этого может стать такое простое обстоятельство, что у нынешнего премьера-министра не хватает решительности, складывается такое впечатление, что он или не знает с чего начать, или же сознательным образом затягивает время, чтобы не подписывать договор с Баку, и когда-нибудь вновь возобновить военные операции против Азербайджана.

Но даже после поражения во Второй Карабахской войне армянское общество поддержало Пашиняна. А это значит, что, как минимум, подавляющая часть общества страны не желает войны. Н.Пашинян же несмотря на это, проявляет явную нерешительность, что в конце концов может надоесть даже тем людям, которые до сих пор поддерживали его и надеялись, что он наконец-то выведет страну на правильный путь.

Пашинян же никак не решается, хотя всем понятно, что, если не будет мира с Баку и Анкарой, блокада сохранится, и региональные проблемы Армении не найдут своего решения.

Неужели армянское общество хочет этого? Не думается. Плюс, люди не любят нерешительных политиков, поэтому приходится еще раз подчеркнуть, что терпение общества небесконечно и будет хорошо, если армянский премьер не забудет об этом всем известным законе политики. В этом ракурсе возникает резонный вопрос: а как выглядит ближайшая политическая перспектива?

Мы еще в прошлом году не раз отмечали, что 2024 год является годом выборов и до тех пор, пока не завершатся выборы в России, особенно, в США, Пашинян не сделает реального шага в направлении подписания мирного договора. Читатель может тут спросить: неужели, Армения так связана, например, с США? Знаете ли, раньше у Еревана был один «геополитический патрон», теперь же их трое и одним из них являются США.

Кроме того, Никол Пашинян и его команда находятся в плену ложных ожиданий, любую небольшую поддержку они воспринимают, как сигнал для нарастания военной напряженности в отношениях с Азербайджаном. Так случилось буквально на днях: Армения после длительной паузы вновь нарушила режим прекращения огня с Азербайджаном, наверное, по той простой причине, что в последнее время западные дипломаты стали относительно часто выступать с проармянскими заявлениями. Но в состоянии ли эти заявления изменить что-то?

На днях Баку вновь официально заявил, что мирный договор на самом деле, является проблемой Еревана, т.к. Баку свои проблемы решил и в этом вопросе не нуждается в новоявленных посредниках, число которых в последнее время растет, как грибы после дождя…