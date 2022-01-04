Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, заболевание протекает в легкой форме. Об этом, как передает Интерфакс, сообщают во вторник европейские СМИ, ссылаясь на заявление королевского дворца.

«Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства», — говорится в заявлении.

В конце 2021 года в Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки — свыше 11,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 1,3 млн зараженных, скончались более 15,2 тыс. человек.