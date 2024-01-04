Королева Дании Маргрете II совершила последнюю поездку по Копенгагену в качестве регента перед своим отречением от престола 14 января.

Как передает ТАСС, путешествие проходило от королевской резиденции в Амалиенборге до дворца Кристиансборг, где состоялся ежегодный новогодний прием.

Там Маргрете II встретилась с тысячей гостей, в том числе с представителями Вооруженных сил Дании, других властей и организаций. На приеме присутствовали остальные члены датской королевской семьи во главе с наследным принцем Фредериком, которому в 2025 году предстоит впервые совершить такую поездку по Копенгагену.

О том, что королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления, стало известно 31 декабря.

Новым королем станет ее сын, кронпринц Фредерик.