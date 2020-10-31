«Коричневый» демократ Армении

«Сколько народов и народностей в мире, столько же разновидностей фашизма» — признаться, мы вовсе не разделяем подобные суждения некоторых консервативно настроенных политологов и социологов, среди которых были весьма солидные научные авторитеты.

Но с другой стороны, мы уже не первое столетие живем бок о бок с горе — народом, который проводит в отношении тюрков политику, которую иначе не назовешь – да, это есть действительный армянский фашизм.

Нет, дело не в том, что они чуть ли не в центре Еревана воздвигли шестиметровый памятник фашистскому палачу Нжде. Не потому, что они чтут память и фетишизируют армянских легионеров, которые воевали на стороне немецких фашистов.

Нет, дело даже не в этом. Вторая мировая война своеобразным образом поляризовала все народы бывшего СССР, фашисты организовали легионы почти из всех народов бывших Советов, в том числе, из армян.

Нет, армянский фашизм имеет более глубокие корни, с которым азербайджанские тюрки столкнулись еще в начале прошлого века, и который продолжается по сей день.

Да, в настоящее время идет война между Азербайджаном и Арменией. Армяне с одной стороны, трубят на весь мир, что надо остановить эту войну, якобы, в противном случае тюрки уничтожат «весь генофонд армянского народа», с другой – сами же нарушают уже третью договоренность о прекращении огня, продолжая обстреливать ракетами наши крупные города, особенно в ночное время, чтобы жертв среди мирного населения было больше!

Только за один месяц военных столкновений армяне убили 11 детей! Некоторые наши города почти превратили в руины! Им не раз было сказано, что война идет в другом месте, обстреливать мирное население ракетами есть чистейшее военное преступление. Но увы! Преступления армян продолжаются…

Но опять же, как ни странно, больше нас удивило другое обстоятельство. В советских фильмах про войну говорилось, что, якобы, немецкие фашисты расстреливали своих раненых военных!

Признаться, мы тогда думали, что это всего лишь советская пропаганда. Так и не узнали: действительно ли такое было? А вот, про армян нет необходимости искать каких -то доказательств: они оставляют своих раненых на поле боя, отказываются принимать своих убитых, раненых солдат и офицеров, оставляя районы и села Азербайджана, бросают на произвол судьбы своих престарелых людей, потом даже отказываются получить их обратно.

Когда думаешь об этих преступлениях армян, сразу же вспоминаются преступные военные режимы, которые существовали в двадцатом веке. Некоторых из них в конце концов судили, создавая для этого специальные военные трибуналы.

Мы точно не знаем, получат ли армянские палачи заслуженное наказание или нет? Политический дальтонизм крупных государств пока не оставляет для этого веского основания, потому что собственные политические и геополитические интересы заставляют их закрывать глаза на тяжкие преступления армян. Но это вовсе не должно останавливать нас: мы, точнее наши суды, должны наказать этих преступников и объявить их в международный розыск.

Да, в контексте последней армянской революции у нас были определенные надежды. Пашинян просил у нас время, чтобы завершить свою революцию. Баку предоставил ему такую возможность. Почти через год, после прихода к власти Пашиняна, азербайджанский президент выступил с весьма конструктивным и мирным предложением: обменять всех пленных по принципу «всех на всех»!

Но Н.Пашинян отказался. Тогда мы поняли, что у власти в Армении находится не демократ западного толка, а обыкновенный дашнак, который критикует своих политических предшественников — Кочаряна и Саргсяна за то, что, якобы, они искусственно затягивали нагорно-карабахскую проблему, якобы, были и теперь есть способы быстрейшего решения этой проблемы.

Вот, так он начал свой «сценарий разрешения карабахской проблемы» — собирался объявить Шушу «столицей» игрушечного НКР, начал прокладывать какие-то дороги, на своих «специальных заседаниях» обсуждал планы оккупации других районов и городов Азербайджана!

Но он, таким образом, сам себя совсем завел в тупик и выбраться оттуда, уже кажется почти невозможным, поэтому этот «коричневый» демократ Армении, чтобы хоть как-то выкарабкаться из этого положения, в истерике продолжает обстреливать азербайджанские города, которые находятся в сотнях километров от Карабаха!

Но поможет ли ему все это? Конечно, нет! Лучше бы он сам подумал над одной деталью: расстрел раненых солдат и офицеров, отказ от пленных и убитых, наконец, привлечение к боевым действиям юношей и подростков, не напоминает ли ему это что -то из не такого уж далекого прошлого?