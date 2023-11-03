Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок прибыла в Министерство иностранных дел Армении.

Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что началась приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии, за которой последует встреча в расширенном составе.

Германия и Европа хотят «вместе со странами Южного Кавказа работать над созданием региона, который преодолеет тени прошлого и будет формировать интересы будущего для людей». Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом своего двухдневного визита в Армению и Азербайджан, в пятницу, 3 ноября.

Комментируя имеющий многолетнюю историю конфликт двух стран вокруг Карабаха, Бербок отметила, что он нанес огромные раны обеим сторонам, однако «в долгосрочной перспективе они могут затянуться». Сейчас важно, «чтобы все, в чьих руках находятся ключи к миру, превозмогли себя и встали на путь взаимного доверия», добавила она.

На этом пути Германия и ЕС в целом готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами, подчеркнула министр. Одна из них — планируемая прокладка глубоководного кабеля по дну Черного моря для передачи данных в рамках программы ЕС Global Gateway. По словам Бербок, участие в этом проекте могло бы сблизить Армению и Азербайджан друг с другом, а также с Европой.

Инициатива Global Gateway предусматривает инвестиции в объеме до 300 млрд евро в инфраструктуру развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Одной из целей этой программы является усиление глобального влияния ЕС. Общая стоимость расходов на прокладывание глубоководного кабеля, о котором говорила Анналена Бербок, составляет 45 млрд евро. Почти половину этой суммы готов взять на себя Европейский инвестиционный банк.

На 4 ноября запланированы переговоры в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.