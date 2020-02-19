Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» близится к завершению, а результаты?

За семь лет, прошедших с начала реализации концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», национальная экономика отметилась спадом базовых показателей, а не развитием, сообщил ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Если сравнивать с 2012 годом, ВВП на душу населения в Азербайджане понизился в 1,34. При этом показатель экспорта в ненефтяном секторе на душу населения в текущем году на 823 доллара, или в 5,65 раза ниже целевого уровня 2020 года.

Между тем, согласно упомянутой концепции развития, утвержденной 29 декабря 2012 года и стартовавшей в 2013 году, ВВП на душу населения к концу реализации этой программы должен был удвоиться до 13 тыс. долларов, а показатель ненефтяного экспорта на душу населения планировалось увеличить до 1000 долларов.

Чтобы не быть голословными, приведем выдержки из самой концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее:

«Азербайджан станет страной с высокими доходами населения, минимальным уровнем безработицы, высокоразвитым человеческим капиталом, охраняемой и здоровой окружающей средой, широкими возможностями для каждого гражданина. В результате реализации предусмотренных концепцией мер к концу периода в стране объем ВВП на душу населения увеличится более чем вдвое и достигнет 13000 долларов США….

С точки зрения экономического развития будет достигнуто повышение статуса Азербайджанской Республики от государства-лидера региона до обладающего высокой конкурентоспособностью участника в системе международных экономических отношений. С этой целью, учитывая благоприятное географическое положение и широкий потенциал, планируется превратить страну в торговый центр региона, довести приходящийся на душу населения объем экспорта по ненефтяному сектору до 1000 долларов США», — говорится в документе.

По словам экономиста, страна близится к завершению сроков реализации этого документа, приближается время подводить итоги — чего мы добились? При этом по итогам минувшего года ситуация по двум основополагающим компонентам концепции развития обстоит следующим образом:

Согласно данным Государственного комитета статистики, ВВП на душу населения находится на уровне 8247 манатов, или 4851долларов. Данный показатель ниже заявленного в 2,7 раза, на 8 тыс. 149 долларов. Т.е. данный показатель не только не увеличился, но даже сократился к тому, что мы имели на момент утверждения концепции. Для сравнения, в 2012 году — 7 лет назад ВВП на душу населения в стране составлял 1649 долларов. Отсюда следует, что страна не только не достигла целевого ориентира, мы перед фактом падения этого показателя в 1,34 раза.

В то же время, исходя из последних данных Госкомстата, в январе — ноябре прошлого года ненефтяной экспорт в фактических ценах составил 1,78 млрд. долларов. Таким образом, показатель неуглеводородного экспорта на душу населения составил 177 долларов и это ниже ожидаемого к 2020 году показателя в 5,65 раз, на 823 доллара.

Эксперт напомнил, что за эти годы страна заработала 100 млрд. долларов от продажи нефти. «За последние восемь лет стратегические валютные резервы страны увеличились более чем в 22 раза и по итогам 2011 года достигли 41 миллиарда долларов США», — говорится в концепции. В минувшем году стратегические валютные резервы Азербайджана составили 52 млрд. долларов США, увеличившись за восемь истекших лет на 11 млрд. долларов.