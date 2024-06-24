Израильские военные близки к завершению ликвидации бригады «Рафах» радикального движения ХАМАС как функционирующей боевой единицы. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время посещения района города Рафах на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

«Мы [ЦАХАЛ] приближаемся к моменту, когда можно будет сказать, что мы ликвидировали бригаду «Рафах», что она побеждена и больше не может функционировать как боевая единица», — сказал Халеви. Высказывания начальника Генштаба ЦАХАЛа распространила армейская пресс-служба.

Халеви отметил, что «тот факт, что 162-я дивизия теперь контролирует Филадельфийский коридор между Газой и Египтом, имеет большое значение для прекращения контрабандных поставок ХАМАС». У ЦАХАЛа «очень высокий уровень достижений в боях в Рафахе», добавил он.