Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контртеррористические акции в стране следует продолжать до полного уничтожения боевиков, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур. На заседании обсуждали оперативную обстановку в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

«Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — приводятся в сообщении слова Токаева.