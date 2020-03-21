Контрольный заход – граждане жалуются на дефицит респираторов в аптечной сети

Сделав контрольный заход в столичные аптеки и выяснив, что респираторов там нет и купить их будет сложно, поскольку они также закончились у поставщиков, начинаешь поневоле задумываться, а ведь следовало начинать меры борьбы с распространением новой пневмонии именно с этого – обеспечив розничную аптечную сеть в достатке респираторами, спиртом, средствами дезинфекции.

Однако наблюдающийся дефицит самого банального фильтрующего материала впечатляет. Что уж говорить о более эффективных и дорогих респираторах? Поневоле приходится ежедневно видеть в социальных сетях жалобы граждан на отсутствие этих приборов в местной аптечной сети. Люди интересуются, где можно приобрести респираторы, когда они будут и сколько стоят, немало вопросов о сроках их использования.

Как выяснилось из обхода множества столичных аптек, респираторы закончились на базе. А потому неудивительно, что граждане вынуждены рисковать здоровьем, используя малоэффективные медицинские маски или же обходиться без этого подобия защиты. Стоит признать, что информационный ажиотаж вокруг дефицита масок и необоснованном их подорожании возымел результаты – маски уже продаются в большинстве столичных аптек за 20 гяпиков, но по лимиту — не более 2 – 5 штук в одни руки. Однако степень защиты такого приспособления от вирусов нулевая.

Специалисты отмечают, что для борьбы с коронавирусом теоретически они бесполезны, поскольку размеры вируса настолько малы, что без проблем проникают через маску. Зато она предохраняет от попадания той же слюны от зараженных к вашему рту и носу, то есть снижает количество вирусов, которые потенциально могут попасть в организм. В отличие от масок, респираторы — гораздо более серьезные средства индивидуальной защиты, но их, как уже говорилось выше, очень сложно найти в продаже.

Инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов сообщил местным СМИ, что марлевые повязки, в которых ходят наши граждане примерно в 12 раз менее эффективны, чем респираторы:

«Это с одной стороны лучше, чем ничего, но с другой стороны — хуже. Человек без маски понимает, что он уязвим, и действует соответственно, т.е ведет себя очень осторожно. А человек в маске думает, что он защищен и естественно забывает про осторожность. Иными словами, человек в маске может подходить ближе двух метров к потенциально инфицированным людям, что опасно, так как в этом случае обычная медицинская маска не защитит. И самое главное маска не прилегает так плотно к лицу и через щели может спокойно пройти инфекция. Поэтому психологически ложное чувство защищенности подталкивает его к опасности».

В идеале нам советуют покупать респираторы с высокой степенью защиты, имеющие сертификацию США серии N-95 или N-99, либо респираторы с европейской сертификацией FFP-2, FFP-3. Они блокируют попадание в дыхательные пути бактерий, вирусов и спор плесени. Респираторы категории FFP1 предназначены для защиты органов дыхания от крупнодисперсной пыли, например, цемента, деревянной и металлической стружки. Такие изделия одноразовые и их хватает максимально на 8 часов.

При этом доказано, что качество защиты от вирусных заболеваний во многом зависит от степени прилегания маски ко рту и носу. С этой точки зрения, самая дешевая, но плотно прилегающая маска категории FFP1, защитит от вируса лучше, чем не по размеру подобранная самая дорогая маска категории FFP3. Но понятие «дешевая» относительно, поскольку одноразовые респираторы самого невысокого класса продаются в наших аптеках за 4 – 10 манатов. Словом, удовольствие не из дешевых, если учесть, что бюджетные респираторы приходится менять через каждые 4 – 8 часов. В сложившейся ситуации многие граждане, махнув рукой на средства защиты, полагаются на случай.