Контингенту ОДКБ под охрану передали несколько стратегических объектов в Казахстане.

Как сообщает ТАСС, информацию об этом распространил офис президента Казахстана.

«Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов», — говорится в сообщении.