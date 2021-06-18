На прошлой неделе Конституционный суд объявил на собственном сайте, что отныне любой юрист и даже студент юридического факультета может представить ему в электронном виде свое юридическое заключение по части рассматриваемых в КС делам. Речь о запросах и обращениях, но за кадром остались жалобы, поведал # юрист, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов.

Конституционный суд республики рассматривает три вида дел – это либо запросы государственных органов, Президента, омбудсмена, Верховного суда, либо же обращения парламента или других судов. Как правило, и запросы и обращения касаются комментирования и толкования той или иной правовой нормы. Они выставлены на сайте органа конституционного правосудия во всеобщем доступе с указанием даты рассмотрения дела. Как уже говорилось, любой юрист или даже студент юрфака может прислать свое мнение относительно решения по тому или иному вопросу этой плоскости дел, поясняет Гасанов.

Однако жалобы почему-то не удостоились столь высокой чести. Их на рассмотрение Конституционного суда может прислать любой — гражданин, согражданин, либо юридическое лицо, считающее, что тот или иной акт парламента, органа исполнительной власти, либо же суда или муниципалитета нарушает его конституционные права. Как правило, говорит юрист, это жалобы на решения Верховного суда по тому или иному конкретному судебному делу. Притом, порядка 55% дел, рассматриваемых КС, приходятся именно на жалобы по поводу решений Верховного суда.

Какие-то дела – будь то гражданские, уголовные, коммерческие или административные — рассматриваются судами первой инстанции, идут на апелляцию, потом их рассматривает Верховный суд, на решение которого можно пожаловаться в Конституционный суд, если проигравшая процесс сторона считает, что были нарушены ее какие-то конституционные права. На такие дела приходится 55%, а вот запросы и обращения в КС государственных органов составляют всего 45%. Свою готовность принимать к сведению сторонние заключения Конституционный суд аргументирует собственной прозрачностью.

«И это, безусловно, большой плюс, такое нужно приветствовать. Но сразу возникает вопрос – почему обошли стороной жалобы? Ведь это тоже волнует людей, — заметил собеседник. — Я поднимаю этот вопрос в контексте прозрачности наших высших судов – Верховного и Конституционного. Поскольку их решения зачастую касаются не только конкретных дел, это толкования той или иной нормы, установление практики общих правил, по которым в дальнейшем расследуются другие дела. И с этой точки зрения, широкое участие в таких процессах важно.

Но, к сожалению, картина вырисовывается следующая. Дело в том, что запросы и обращения государственных органов Конституционный суд обязан рассматривать. По таким делам орган конституционного правосудия не против узнать мнение других юристов. Что в целом приветствуется, но чувствуется некое желание использовать чужой труд. Ведь эти обращения приходят не за подписью, не официально, а просто на почту. Мол, вы нам пришлите, а мы посмотрим. А вот по жалобам нет. Потому что выборку рассматриваемых жалоб производит сам Конституционный суд. По каким критериям – это известно только ему, поскольку в законодательстве ничего по этому поводу нет».

А потому первое решение КС – рассматривать ли жалобу? За всю историю Конституционного суда, говорит юрист, были считанные случаи, когда жалобы принимались к производству, но не были удовлетворены. Обычно КС жалобу удовлетворяет и отменяет решение Верховного суда. Из этого следует вывод, что, если этот суд принимает жалобу к производству, он отменит решение Верховного суда. Получается, что уже на этой стадии работники КС делают заключение, пояснил он:

«Юристы знают, что если КС принял к производству жалобу, решение Верховного суда отменят. А ведь сам факт того, что дело принято к производству, еще не означает, что жалоба будет удовлетворена. Но у нас это так. Потому КС уже не нуждается в сторонних заключениях. Более того, здесь не желают выставлять такие материалы на всеобщее обозрение по каким-то причинам, о которых можно только догадываться. Резюмируя, там, где КС знает, какое он примет решение, он не хочет слышать чье-то мнение, а там, где решение под вопросом и должен рассмотреть дело – он не прочь услышать чужое мнение, поскольку его работники в основном занимаются как раз-таки рассмотрением жалоб.

Т.е. в первом случае есть желание использовать чужой труд, а другом этого желания нет. Но если исходите из принципа прозрачности, то будьте добры, соблюдайте его до конца. Выставляйте материалы и по жалобам, чтобы юристы могли высказать свое мнение. Что мешает КС выставлять на сайте все жалобы? Это важно, поскольку тогда юристы могут отслеживать нестыковки. Скажем, из двух одинаковых жалоб одну рассмотрели, а другую нет, хотя они похожи. Будет виден субъективизм Конституционного суда. Такое, видимо, не выгодно. Либо же материалы конкретного дела могут, скажем так, создать иное мнение у общественности и эти дела скрываются.

Да, Конституционный суд в итоге все свои решения публикует, однако они не раскрывают все аспекты, поскольку для этого следует публиковать все материалы дела. Замечу, что КС публикует все свои решения в отличие от Пленума Верховного суда. Дело в том, что в законе имеются конкретные основания, когда Пленум ВС может принимать дела к рассмотрению. Потому Пленум ВС свои решения не публикует, хотя по Конституции обязан это делать. Юридическая общественность Азербайджана в большинстве своем понимает, что причина этого в отсутствии критериев. В законе есть пять оснований, когда пленум может рассматривать дело».

По словам Гасанова, случается, что Пленум ВС рассматривает дело без оснований, а потому не публикует своих решений. И это, безусловно, сравнительный плюс Конституционному суду, поскольку тот все свои решения делает достоянием общественности:

«Однако Конституционный суд публикует свои решения именно потому, что у него нет критериев и оснований для принятия к производству дел. Потому он такой полупрозрачный. Резюмируя сказанное, высшие суды – Верховный и Конституционный — не прозрачны. О каких судебно-правовых реформах мы говорим в таком случае? Так, если Пленум Верховного суда принимает дело к производству, наверняка он отменит решение Верховного суда и все это знают. Решений своих этот орган не публикует, как и дела, которые выносятся на Пленум. Нет такой практики.

Конституционный суд не делает этого по жалобам и только сейчас собираются применять к запросам и обращениям госорганов. Мы понимаем, что, если Пленум ВС принял дело к производству, значит жалобу удовлетворит. В случае с КС – это означает то же самое. Почти стопроцентная предсказуемость. Но именно по жалобам нет прозрачности и такое должно серьезно нас всех беспокоить. Считаю, что эти вопросы не следует оставлять на усмотрение Конституционного суда, но прописать это в законе необходимость обязательной публикации. Ведь что скрывать, если работаешь правильно? Но дело в том, что даже прописанные в законе свои обязанности они не исполняют. А ведь это серьезный удар по экономике – не будет ее развития, если высшие суды непрозрачны.

Поскольку инвесторы допускают возможность субъективных решений, нет объективных критериев, публичности, прозрачности, предсказуемости судебной системы. Все это видно на примере Конституционного суда, который решил поиграть в прозрачность и сам же себя разоблачил».