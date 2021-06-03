Пересмотреть «черный список» кредитных историй призвал Центробанк депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на полях прошедшего пленарного парламентского заседания. Парламентарий предложил не вносить туда имена граждан, чьи кредитные истории ухудшились из-за пандемии.

В плане действий, утвержденном Центробанком 20 апреля прошлого года, регулятор рекомендовал банкам не ухудшать кредитную историю за просрочку, указал депутат. Однако льготный период был установлен до 30 сентября минувшего года. «Пандемия продолжается, но по плану действий Центробанка получается, что она завершилась», — заметил он и предложил пересмотреть сроки рекомендаций во избежание ухудшения кредитных историй граждан из-за просрочек по выплатам.

В комментариях # по этому поводу банковский эксперт Акрам Гасанов сказал о недопустимости таких мер, напомнив между прочим, что Центробанк продлил свои рекомендации до 1 января сего года:

«Мне непонятно, как можно в кредитной истории не писать то, что есть. Ведь это такая же история, как и любая другая. По сути, фактический материал, призванный отражать реальное положение дел. Другой вопрос – кто и как это будет оценивать. К тому же нет понятия «черного списка», хотя у нас об этом часто говорят. Нет такого понятия, означающего, что таким клиентам нельзя выдавать новые кредиты. Но понятно, что, увидев кредитную историю проблемного должника, банки новых кредитов не дают, поскольку у гражданина или компании были какие-то проблемы с погашением долга.

Повторюсь, что такие клиенты вправе получить кредиты, а кредитная история отражает факт – по каким-то причинам заемщик не мог расплатиться с долгом. Причина в данном случае не имеет разницы, пусть даже произошло это из-за пандемии. Банки сами оценивают ситуацию. Менять кредитную историю неправильно, потому что финансовые структуры как раз-таки должны знать клиентов, которые, несмотря ни на что, могут погашать долги. Как бы это жестко ни звучало, банки должны видеть устойчивых и хороших клиентов».

Если государство может помочь таким заемщикам, это другой вопрос, говорит собеседник, но кредитная история должна отражать факты:

«Я категорически против таких подходов, поскольку нельзя переписывать историю – не только кредитную, но любую другую. Мол, по уважительным причинам произошла проблема, но давайте о ней умалчивать. Ведь это то же самое, что если мы сейчас возьмемся менять и умалчивать историю собственной страны. Скажем, в 90-е годы в Азербайджане была слабая власть, и мы потеряли свои территории. Но давайте об этом умалчивать, поскольку на то была уважительная причина. А то, что впоследствии обрели силу и вернули земли, об этом давайте напишем.

Роль парламента и государства заключается не в том, чтобы умалчивать факты истории. Это похоже на популизм. Ведь куда лучше реально помочь людям, в данном случае банковским должникам. Суть же кредитной истории заключается в том, чтобы уберечь финансовые структуры, кредиторов от проблемных долгов в перспективе. А для этого они должны полноценно видеть фактическую ситуацию. Потому историю следует писать, как есть. Если же государство хочет помочь, то пусть помогает, а не меняет кредитные истории заемщиков».

Таня Самсонова