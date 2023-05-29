Рази Нуруллаев: «Соответствующие структуры должны реагировать на обращения граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки»

Айдын Мирзазаде: «Безвозмездная передача гражданам приватизационных чеков – величайшая заслуга великого лидера»

Продолжаются жалобы и обращения в адрес правительства со стороны граждан, чьи права были ущемлены в отношении приватизационных чеков, являющихся самыми дорогими государственными ценными бумагами. Как известно, после того, как срок обращения приватизационных чеков (ваучеров) был остановлен в 2011 году указом (который не может иметь преимущественную силу перед законом), эти бумаги, оставшиеся на руках у сотен тысяч граждан, потеряли свою ценность. В результате этого граждане оказались лишены своих прав.

На прошлой неделе в Конституционный суд обратилась группа ветеранов войны и пенсионеров, которые не могут воспользоваться своими приватизационными чеками и тем самым лишены своих прав.

Авторы обращения заявляют о том, что изъятие из обращения приватизационных чеков указом противоречит раннее принятым законам. По их мнению, этот вопрос должен быть логично завершен в Конституционном суде, а решения, противоречащие интересам граждан, должны быть аннулированы по причине того, что это прямое нарушение Конституции.

Помимо этого группа ветеранов труда и Карабахской войны, у которых на руках еще остались приватизационные чеки, обратилась также к спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой и 35 депутатам парламента. В обращении отмечается, что их права были нарушены в массовом порядке. Депутаты Милли Меджлиса в своих заявлениях для прессы призвали соответствующие инстанции рассмотреть эту проблему. Ветераны попросили спикера и депутатов поддержать их в этом вопросе и приложить все усилия для решения данной проблемы.

Еще одним примечательным моментом является то, что недавно с участием известных правоведов в эфире одного из интернет-телеканалов состоялась обширная дискуссия о приватизационных чеках, их сущности, современных реалиях и требованиях закона. В обсуждениях приняли участие Мубариз Йолчуев (правовед, эксперт Конституционного суда), Субхан Алиев (доктор юридических наук, эксперт Конституционного суда), Сарвар Сулейманлы (правовед, эксперт Конституционного суда), Чингиз Ганизаде (доктор философии права, бывший депутат), Габиб Алиев (правовед) и Асиф Мамедов (член Коллегии адвокатов).

Единодушное мнение по исчерпывающим разъяснениям экспертов и данным ими обоснованиям со ссылкой на законодательство заключалось в том, что изъятие приватизационных чеков указом от 2011 года противоречит Конституции и законам, а также нарушает принцип социальной справедливости. При этом юристы предложили Милли Меджлису, чтобы депутаты подняли вопрос от имени своих избирателей, права которых были нарушены, и обратились в Конституционный суд для поддержки процесса решения проблемы.

Как видим, проблема требует вмешательства депутатов и необходимости поднятия вопроса перед правительством и Конституционным судом. Необходимо также учесть, что за последние годы большое количество депутатов отстаивали законные интересы граждан относительно приватизационных чеков и обращались к правительству с просьбами о том, чтобы официальные структуры приняли меры в этом направлении. К сожалению, призывы депутатов, рядовых граждан, представителей интеллигенции, деятелей науки и культуры, известных лиц общественно-политической сферы, юристов, экономистов и других к правительству остаются без ответа.

В беседе с AYNA член Комитета Милли Меджлиса по правам человека Рази Нуруллаев сказал, что правительство должно поставить точку в вопросе приватизационных чеков: «В те времена, будучи молодым, я каждый месяц приобретал приватизационные чеки, таким образом я копил капитал для своего будущего. Я потратил немало денег на это. Потому что в соответствующем законодательстве было указано, что государственные предприятия будут приватизированы посредством этих ваучеров. Я думал, что это уникальная возможность, и я должен ею воспользоваться».

«Я даже помню, что в те времена цена приватизационных чеков росла каждый месяц. Позже этот процесс был приостановлен. Мои ваучеры до сих пор хранятся дома. Конечно, количество граждан, имеющих приватизационные чеки, велико. Они с нетерпением ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. С этой целью они обращаются в различные госструктуры, интеллигенция страны солидарна с ними», — сказал депутат.

Нуруллаев поддерживает обращения граждан к правительству и парламент и уверен, что этот вопрос должен быть решен, пусть даже и с опозданием: «Соответствующие круги должны откликнуться на обращения граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки. Их срок обращения нужно увеличить, либо довести этот процесс до логического завершения и выплатить компенсацию».

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Айдын Мирзазаде считает, что следует восстановить права граждан, которые не смогли реализовать свои приватизационные чеки. В беседе с AYNA он сказал, что нельзя игнорировать обращения этих граждан и необходимо увеличить срок обращения приватизационных чеков.

«Решение общенационального лидера Гейдара Алиева о безвозмездной передаче гражданам приватизационных чеков вызвало большой энтузиазм в обществе. Возвращение общенационального лидера к власти во второй раз принесло спасение Азербайджану, экономика которого находилась на грани разрушения. Общенациональный лидер сосредоточил свое внимание на восстановлении внутренней стабильности и обеспечении экономического развития», — подчеркнул наш собеседник.

По словам Мирзазаде, одной из важнейших заслуг архитектора независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева был его шаг по безвозмездной передаче населению приватизационных чеков: «Это величайшая заслуга великого лидера. Сегодня у нас есть граждане, которые все еще хранят приватизационные чеки. По этому поводу они обращаются в соответствующие структуры. Верю, что соответствующим структурам удастся решить проблему граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться

таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай