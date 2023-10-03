Президент Грузии Саломе Зурабишвили не будет лично присутствовать на слушаниях в Конституционном суде по представлению об импичменте – она направляет своих представителей.

Заседание должно было начаться сегодня в 12.00.

«Я полностью доверяю двум своим представителям в Конституционном суде – Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили», – пишет Зурабишвили в Facebook.

Саломе Зурабишвили также отложила визит в Бельгию. Она направила письмо королю Бельгии Филиппу с отказом от участия в церемонии открытия фестиваля Europalia-Georgia.

Она пишет, что прибыть в Брюссель ей мешает «необоснованный отказ правительства» на её участие в мероприятии, а также рассмотрение представления об импичменте, запланированное в Конституционном суде 3 и 4 октября.

«Ваше Величество, пожалуйста, поверьте мне, что у меня было искреннее желание представлять Грузию на самом высоком уровне в процессе открытия новой важной страницы в отношениях между нашими двумя странами, как мы договаривались во время нашей встречи…”, – говорится в письме.

Правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, заявляя, что президент грубо нарушила Конституцию серией своих визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Зурабишвили в ответ утверждает, что совершает визиты на свои личные деньги, агитируя политиков дать Грузии статус кандидата в ЕС.

«Предметом обсуждения в конституционном представлении №1797 является возможное нарушение подпункта «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии из-за осуществления президентом Грузии представительских полномочий во внешних сношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами», — говорится в сообщении суда.

В случае, если Конституционный суд подтвердит нарушение, вопрос об импичменте будет передан в парламент на голосование. Для того, чтобы импичмент был принят, нужно 100 голосов депутатов, у правящей партии Грузии их не хватает. Последнее время идут дискуссии, удастся ли переманить часть депутатов от оппозиции. (newsgeorgia.ge)