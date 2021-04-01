Констатация очевидного: кое-что об отчете Госдепа США

Госдеп США в отчете по ситуации с правами человека в мире коснулся и итогов 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. В нем, в частности, говорится о том, что в течение 44 дней интенсивных боев с 27 сентября по 10 ноября, в которых участвовали Армения, сепаратисты, поддерживаемые Арменией, и Азербайджан, все стороны сообщили о значительных жертвах и зверствах.

«После того, как Азербайджан при поддержке Турции восстановил контроль над четырьмя прилегающими территориями, контролируемыми сепаратистами с 1994 года, соглашение о прекращении огня при посредничестве России, объявленное Арменией и Азербайджаном 9 ноября, привело к мирной передаче контроля над тремя дополнительными территориями Азербайджану, а также вводу в регион российских миротворцев», — говорится в отчете.

Госдеп также напомнил, что «с 1995 года вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха был предметом международного посредничества со стороны сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (США, Франция и Россия).

Такой вот был отчет. В котором четко указано на то, что Азербайджан вел войну с Арменией и поддерживаемыми ею карабахскими сепаратистами. И это, по сути, является признанием правоты действий официального Баку.

Что касается сообщений всех сторон конфликта о значительных зверствах и жертвах, то и это правда. Госдеп не стал давать оценку справедливости и обоснованности обвинений азербайджанской или армянской стороны. При этом, есть огромное количество заявлений представителей посольств разных стран в Азербайджане, которые совершали поездки в Гянджу после того, как город подвергался бомбежкам со стороны страны-оккупанта.

Напомню, что обстрелы баллистическими ракетами и реактивной артиллерией жилых кварталов Гянджи армянскими силами, произошедшие днём 4 октября, утром 8 октября, а также ночью 11 октября и 17 октября 2020 года, привели к гибели 32 мирных жителей, десятки людей получили ранения. Human Rights Watch возложило вину за эти обстрелы на Армению.

Также замечу, что как в ходе войны, так и по ее окончании огромное количество журналистов, дипломатов из самых разных стран мира смогли посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана и увидеть своими глазами масштаб вандализма армянских оккупантов. Так что, тут и без отчета Госдепа все более, чем очевидно и однозначно.

При этом в отчете Госдепа нет ни слова про мифических «боевиков из стран Ближнего Востока, которые воевали на стороне Азербайджана». Эту пропагандистскую ложь армянской стороны, увы, нередко повторяют даже президенты разных стран мира. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон. Слышим мы подобную ложь и от политиков из иных европейских стран. К чести Госдепа США, ничего подобного в его отчете не было.

Что же касается поддержки Турции, то ни в Баку, ни в Анкаре никогда не скрывали того, что отношения между нашими странами отличаются особой теплотой. В частности, после оккупации в 1993 году Кяльбаджарского района, Турция выступила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Тогда же, в 1993 году, Турция в одностороннем порядке блокировала армяно-турецкую границу, мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками.

Что касается военно-технического сотрудничества между нашими странами, то еще в январе 1992 года президент Азербайджана Аяз Муталлибов заключил договор о военном сотрудничестве с Турцией, государством-членом НАТО. Никто и никогда не скрывал того, что армия Азербайджана тесно сотрудничает с Вооружёнными силами Турции во многих сферах. Всегда открыто говорилось о том, что турецкие инструкторы обучают подразделения специального назначения. Наконец, использование турецких «Байрактаров» действительно сыграло важную роль в победе Азербайджана в нынешней войне.