«Беспрецедентный откат» — так Еврокомиссия пишет о Грузии в новом отчёте о расширении ЕС.

Во вторник, 4 ноября, Еврокомиссия опубликует ежегодный отчёт о расширении ЕС, который оценивает прогресс (а в случае Грузии – резкий регресс) стран-кандидатов на пути к евроинтеграции.

«Радио Свобода» стало известно содержание проекта документа, касающееся Грузии.

Еврокомиссия заявляет, что по девяти рекомендациям для Грузии зафиксирован значительный откат, «что ещё больше удаляет страну от европейского пути».

Европейская комиссия беспрецедентно жёстко критикует власти Грузии за нарушение фундаментальных прав человека, «пошатнувшуюся» независимость суда, подчинение ключевых демократических институтов партийным интересам и изменившиеся приоритеты внешней политики.

«Грузия пережила серьёзное демократическое отступление, сопровождаемое быстрой эрозией верховенства закона и резким ограничением фундаментальных прав…. Принятые и реализованные в Грузии ограничительные законы, касающиеся активистов, гражданского общества и независимых СМИ, ставят под угрозу сохранение демократических основ и являются беспрецедентными среди стран-кандидатов», — отмечает Еврокомиссия.

«Радио Свобода» отмечает, что на момент ознакомления с текстом, работа над документом ещё продолжалась.