Специальный комитет ООН по деколонизации (C-24) на заседании 21 июня в Нью-Йорке принял итоговый отчет регионального мероприятия, организованного в Венесуэле 14-16 мая этого года.

Как сообщает #, в отчете отражены предложения правительства Азербайджана о проведении регионального семинара комитета в 2025 году. Члены комитета признали важность участия других государств-членов ООН, не входящих в специальный комитет, и приветствовали участие Азербайджана.

Специальный комитет выразил обеспокоенность тем, что Франция не представила информацию о Французской Полинезии и Новой Каледонии в соответствии с положениями статьи 73(e) Устава ООН. Была подчеркнута важность получения достоверной информации о ситуации на этих территориях.

Было принято во внимание заявление председателя Ассамблеи Французской Полинезии о создании специального комитета по деколонизации и начале программы политического просвещения.

В итоговом отчете также упомянуты заявления представителя Канаков и Социалистического Фронта национального освобождения (FLNKS), который заявил, что Франция обнародовала списки избирателей, что вызвало политическую напряженность и высказал просьбу о срочной отправке миссии международного посредничества.

В заявлении подчеркивается, что присутствие Новой Каледонии в списке несамоуправляющихся территорий гарантировано и будет поддерживаться. Выражена глубокая обеспокоенность текущей ситуацией в регионе.

21 июня на международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на тему «На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль комитета C-24 в прекращении колониализма», представители различных движений за независимость осудили насилие колониальной страны Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике. Они выразили недовольство колониальной политикой Франции и Нидерландов, и осудили нарушение прав коренных народов.

Специальный комитет ООН по деколонизации организовал мероприятие в рамках ежегодного собрания C-24. На мероприятии присутствовали Ричард Туейава, директор по политическим вопросам партии Тавини во Французской Полинезии, и члены движений за независимость из Сен-Мартена, Корсики, Мартиники, Французской Гвианы, Гваделупы и Бонайре. Они выразили недовольство колониальным владычеством Франции и Нидерландов и осудили нарушение прав коренных народов, включая незаконное разграбление ресурсов и игнорирование международных обязательств.

Участники выразили глубокую благодарность Азербайджану за поддержку требований и голосов народов, представленных на мероприятии, и выразили уверенность в приближении независимости при поддержке Бакинской инициативной группы, действующей как международная платформа.

На панельной дискуссии «Азербайджанские неправительственные организации: результаты и цели», которая состоялась 24 июня в Зангиланском районе, председатель Общественного объединения «Бакинская инициативная группа» Аббас Аббасов затронул тему борьбы Азербайджана с неоколониализмом. Он подчеркнул, что Азербайджан будет продолжать свою политику поддержки инициатив деколонизации и предпримет дополнительные шаги в этом направлении. «Бакинская инициативная группа» намерена продолжать активную работу на международном уровне в этом ключевом направлении.

26 июня МИД России призвал Францию обеспечить права политических активистов в Новой Каледонии. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова отметила необходимость защиты прав жителей архипелага и напомнила о задержании 11 активистов Национально-освободительного движения Новой Каледонии, включая президента партии «Каледонский Союз» Тен Кристиана.

Дипломат отметила, что среди задержанных есть известные политические деятели канакского национально-освободительного движения. Она подчеркнула, что аресты и насильственное выселение канакских активистов из Новой Каледонии спровоцировали новый этап напряженности на архипелаге и усугубили сложившуюся политическую ситуацию в регионе. Захарова выразила мнение, что текущий социально-политический кризис в Новой Каледонии является следствием недостаточного прогресса в процессе ее деколонизации.