Константинопольский патриарх впервые высказался о превращении храма Святой Софии в мечеть

Константинопольский патриарх Варфоломей впервые высказался о превращении храма Святой Софии в мусульманскую мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это факт, что превращение Святой Софии, а теперь и монастыря Хора в мусульманские мечети нанесло нам боль. Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира», — сказал он.

Патриарх добавил, что храм Святой Софии и монастырь Хора выражают универсальный дух православной веры, любовь и надежду на вечность.

По мнению Варфоломея, эти объекты принадлежат мировому культурному наследию. Он выразил надежду о «просветлении разума и сердца» ответственных за принятие такого решения.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.