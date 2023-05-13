Конгрессмены США потребовали от президента США Джо Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо, подписанное 61 республиканцем.

«Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей и сделать эти результаты доступными для общественности», — заявили конгрессмены.

С тех пор, как Байден занял президентский пост, республиканцы трижды отправляли подобные письма, но все они остались без ответа. В 2021 и 2023 годах Байден проходил медосмотр, но ничего неизвестно о том, предлагались ли ему какие-либо когнитивные тесты.

Байден, которому в ноябре исполнилось 80 лет, является старейшим президентом США в истории. Если он примет участие в выборах 2024 года и победит, то в конце срока ему будет 86 лет. (Газета.Ру)