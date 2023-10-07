Столь замысловатое название выбрано потому, что это понятие наилучшим образом объясняет ментальное состояние многих, кто наблюдает, а также участвует в завершении конфликта в Карабахе.

Очень ярко когнитивный диссонанс, на мой взгляд, выражен в романе Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Один и тот же персонаж выступает в роли разумного, доброго человека, и одновременно отъявленного злодея. Мистер Хайд (злодей) является — alter ego доктора Джекила (добропорядочного джентльмена). В каждом из нас есть светлая и темная сторона, что очевидно. Но, когда раздвоение личности, или когнитивный диссонанс становятся основой общественного сознания, то подобный феномен ведет к состоянию перманентного кризиса.

Армянская и, отчасти, западная общественность, взывающая к уму, чести и совести прогрессивного человечества, (по версии армян) демонстрируют кадры исхода армян из Карабаха. В самом деле, фото покинутого в спешке Ханкенди оставляют тягостное впечатление. Эти кадры были продемонстрированы во многих новостных лентах крупных медиа. По мнению одного из российских «иноагентов», Дмитрия Савромата армяне массово покидают Карабах по той причине, что 30 лет назад они изгнали (как они это делали знают не только они) из своих домов азербайджанцев, живших по соседству, а теперь перспектива оказаться с ними лицом к лицу пугает их, и заставляет уезжать, несмотря, на то, что азербайджанские власти обещали им нормальные условия и защиту.

Сочувствием заполнен эфир. Армяне в очередной раз предстают перед миром многострадальным народом. Страдают армяне, сочувствуют им их друзья. Позиция ясна. Где правда, а где ложь также. Армяне на протяжении всего конфликта с Азербайджаном, и в тот период, когда они оккупировали азербайджанскую землю, утверждали и в настоящее время утверждают, что они на стороне света, а, соответственно, азербайджанцы, то есть противники на данный момент армян, на стороне тьмы. Просто, понятно, никаких сомнений. Армянский постулат, не требующий доказательств. Многострадальный народ.

Какую политику следует избрать жертве? Естественно, надо обращаться во все возможные международные инстанции. Надо рассказывать о своих страданиях.

Логично. Что мы и видим.

Но тут возникает ещё одна ипостась, радикальным образом противоречащая изначальному образу.

Речь идёт о воинственном армянском зинворе, федаине, (арабское слово, вот, что значит взаимопроникновение культур) смелом воине, подобном льву, разящем врага, не оставляя ему ни малейшего шанса на победу в честном бою.

Этот армянский воин 30 лет назад захватил 20% территории соседнего государства. Захватил земли Азербайджана. На робкие предложения международных институтов освободить захваченные военным путем чужие земли, армянский воин гордо заявил, что азербайджанцам, не умеющим воевать, надо смириться с существующим de facto положением вещей и забыть о своих территориях. Армяне нарисовали новые карты, придумали новые названия захваченным городам и селам и зажили, не вспоминая об изгнанных азербайджанцах, о пролитой крови. Стали приглашать гостей, туристов, расхваливать природу, погоду. Стали жить поживать и добра наживать.

Армянский воин силой оружия утвердил свою волю. А там, где оружие, естественно, льётся кровь. И ничего тут не поделаешь. Даже такой «цивилизованной» нации, как армяне, приходится применять насилие. Совсем недавно в городе Ереван установили памятник, названный «Немезида». Богиня Немезида, как известно, богиня мести. Вероятно, чтобы никто не сомневался в мстительности армян и не забыл об операции «Немезис», в результате которой были убиты армянскими мстителями, турки, которых армяне обвинили в « геноциде» армян в 2015 году на территории Османской империи. Забыть нельзя не только о «геноциде» армян, но и об армянских террористических организациях, хорошо известных во всем мире и сегодня.

Две стороны одной медали. Насилие. Когда армяне захватывают чужие земли, изгоняют коренных жителей азербайджанцев, уверяя весь мир в том, что во времена оные, ещё до рождества Христова, все эти земли принадлежали армянскому народу, и, потому, азербайджанцы просто обязаны уйти и не вспоминать о таком пустяке, как международное право и границы государств. Фото азербайджанских беженцев

(около миллиона перемещенных лиц, так их называли по той причине, что большая их часть разместилась в Азербайджане) не попали в прайм тайм главных мировых новостных лент. Сочувствующих было мало. Никто особо не переживал по поводу азербайджанцев. Возможно, еще и потому, что азербайджанцы не могут похвастаться влиятельными диаспорами в разных концах света. Они предпочитают жить у себя на родине. Израильский политтехнолог Давид Эйдельман заметил в беседе с Сананом Рзаевым от 4 октября 2023 года, что армянской диаспоре выгодно, представлять армян в качестве жертвы жестоких турок. В частности, задачей американской армянской диаспорской организации АНКА является создание впечатления нового «геноцида», продолжающегося перманентно, что позволяло бы им и дальше делать гешефт, бизнес, выбивать гранты. Это глобальная цель армянского лобби. Их не заботит тот факт, что они погружают Армению в хаос.

Обратная сторона медали — страдание. Страдания армян, вызванные их воинственностью и территориальными претензиями практически ко всем соседним государствам. Так сложилось, что мифическая Великая Армения не позволяет армянам жить спокойной мирной жизнью. Азербайджанцы не смирились с потерей своих земель, признанных международным сообществом. Освободили свои земли. И, как следствие, армяне в очередной раз превратились в многострадальный народ, покидающий обжитую землю. И, конечно, как и прежде, у них много сторонников, сочувствующих, сопереживающих. Но от этого им не легче, а, возможно, тяжелее. Больше слез. Больше стенаний. Хотя, по сравнению с азербайджанскими беженцами, крови армянской пролито меньше. Нет массовых захоронений, как в случае с убитыми азербайджанцами, жителями Карабаха. На покинутых армянами территориях, азербайджанцы уже нашли не только огромное количество мин, которыми напичканы все освобожденные земли и от которых погибли многие мирные жители, но и несколько массовых захоронений мирных жителей азербайджанских городов и сел.

Две ипостаси, две стороны одного армянского этноса. Насилие и страдание.

Есть ли выход из заколдованного круга когнитивного диссонанса страдающей армянской нации? Не могу сказать. Слишком долгое время они в нем пребывают.

Остаётся надежда. Правда, с каждым разом её все меньше…