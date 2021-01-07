Конгрессмены-демократы подготовили предложение об импичменте Трампу

Конгрессмены-демократы в США подготовили предложение об импичменте Трампу за «злоупотребление властью», заявил конгрессмен Сиссиллин. пишет РИА Новости.
«Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», — написал Сиссиллин в Twitter.
Конгрессмен прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью «злоупотребление служебным положением».
| 2021-01-07T21:54:46+04:00 7 января 2021, 23:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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