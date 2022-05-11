Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных денег Киеву. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на такую помощь практически исчерпаны, и призвал законодателей «немедленно» одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине новых 33 миллиардов долларов.

При этом, как писали ранее крупные американские СМИ, по итогам внутренних дискуссий лидеры конгресса достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине, что практически на семь миллиардов превышает запрошенный президентом США объем средств. По информации различных изданий, расширенный пакет включает дополнительные 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную.

Наряду с этим, как отмечается, предложение о финансировании на борьбу с коронавирусом, которое демократы хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.