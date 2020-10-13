Конец водному террору: на освобожденных территориях нужен будет экомониторинг водных ресурсов

Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, несколько десятков лет находящиеся под оккупацией Армении, обладают множеством природных богатств, в частности водными ресурсами. Долгие годы на этих территориях нашей страны, а также на трансграничном уровне Армения нарушает все принципы международного права по охране и управлению водными ресурсами. В результате действий армянской стороны жители приграничных территорий были лишены доступа к водным ресурсам. Из-за отсутствия технического обслуживания водохранилища, расположенные на оккупированных территориях Азербайджана, стали источниками потенциальной угрозы для проживающего на окрестных территориях населения.

С освобождением азербайджанских земель экологическому террору приходит конец. Так, освобождение азербайджанского села Суговушан, в котором находится Суговушанское водохранилище, обеспечит водой близлежащие районы нашей страны и восстановит экологический баланс. Армения целенаправленно перекрывала подачу воды, теперь же, благодаря регулированию сброса воды из водохранилища, налажена подача воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы.

Однако немало водных ресурсов нашей страны по-прежнему находятся под оккупацией, и после освобождения территорий, как отмечают экологи, нужно будет провести тщательную проверку их состояния.

Эколог Тельман Зейналов заявил #, что возврат Суговушанского водохранилища под контроль Азербайджана – важный шаг, который позитивно скажется на обеспечении населения близлежащих районов водой и на развитии сельского хозяйства.

«Это дало возможность обогатить и восстановить движение реки Тер-тер. В позапрошлом году я был в тех краях и делал съемку этой реки, она совсем высохла. Сейчас же она снова полноводная, поднимается уровень грунтовых вод и в колодцах, снова появляется вода. Жалоб на нехватку воды у местного населения не будет. Деревья перестанут высыхать, появится больше зелени, вся территория оживет», – говорит эколог.

Он отметил, что освобождение оккупированных Арменией территорий и доступ к водным ресурсам, которые сейчас находятся под оккупацией, значительно улучшит экологическое состояние Азербайджана.

«Данные территории богаты не только водными, но и лесными ресурсами, полезными ископаемыми. После освобождения оккупированных территорий к оценке их экологического состояния будут подключены научно-исследовательские институты, Минэкологии, НПО, гражданское общество. Я лично готов там работать и внести свой посильный вклад», – подчеркнул Зейналов.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев также отмечает, что использование Суговушанского водохранилища приведет к улучшению обеспечения водой на примерно 90 тысячах гектарах в Тер-терском, Агдамском, Геранбойском, Евлахском, Бардинском районах. В этих районах есть системы орошения, которые питались от этого водохранилища. Сейчас, после освобождения, это питание возобновится, что пойдет, безусловно, на пользу сельскому хозяйству данных районов.

Эколог подчеркнул, что во все времена войны наносили и сейчас наносят огромный ущерб окружающей среде – рельефу, почве, воде.

И есть вероятность, что в результате боевых действий и варварского использования Арменией природных ресурсов оккупированных территорий, могут быть обнаружены загрязнения.

«После освобождения оккупированных территорий необходимо будет выполнить трехэтапную работу. Первым делом надо провести там комплексный экологический мониторинг. Второе – если есть загрязнения, то определить их источники, провести их инвентаризацию. Третье – разработать план ликвидации этих источников», – сказал Мустафаев.

Он также напомнил о загрязнении Арменией трасграничных рек, в частности речь об Аразе, подчеркнув, что это проблема, которой уже не один год. Река сильно загрязняется в результате горнодобывающих работ, производимых армянской стороной. Иногда вода в Аразе меняет свой цвет, настолько сильно она загрязнена.

«Мировая общественность должна наконец обратить на эту проблему внимание. Нужно, чтобы Армения подписала Хельсинскую конвенцию по охране и рациональному использованию трансграничных водотоков. Тут уже должна работать дипломатия», – резюмировал эколог.

Азербайджан на сегодняшний день испытывает дефицит орошаемой воды. Сельскохозяйственные площади сильно расширены, а Кура и Араз испытывают понижение уровня стока. Возможность использовать все водные богатства нашей земли, в том числе в зоне Карабаха, приведет и к улучшению ситуации в сельском хозяйстве, и к улучшению экологии региона. Об этом заявил эколог Фикрет Джафаров.

Говоря об экологическом состоянии водных ресурсов, находящихся под оккупацией, эксперт отметил, что есть вопросы, которые потребуют обязательного рассмотрения.

«Так, была информация о том, что армянская сторона использует Карабах для захоронения радиоактивных отходов с Мецаморской АЭС. Необходимо изучить, насколько это достоверная информация и провести соответствующий мониторинг. Это можно будет сделать только после освобождения Карабаха. Думаю, что в правительстве знают об этой угрозе и ее не оставят неисследованной. Если информация правдива, то сразу необходимо выяснить, есть ли загрязнение водных источников и какими могут быть негативные последствия для азербайджанских территорий», –говорит Джафаров.

Второй момент касается идущих сейчас на территории Карабаха боевых действий.

«В результате боев в некоторой степени был нанесен урон нефтехранилищам. Как известно, горючее – кровь войны. Надо будет определить, насколько повреждены хранилища, насколько горючее, которое в них имелось, загрязнило почву и водные источники. Эту ситуацию нужно мониторить», – подчеркнул Джафаров.

По его словам, если в целом говорить об экологическом состоянии оккупированных районов и Нагорного Карабаха, то 30 лет эта территория нещадно эксплуатировалась Арменией, так как у оккупантов других ресурсов не было. Там они добывали золото, другие полезные ископаемые, лес. Нужна серьезная работа по оценке ситуации природной среды в данном регионе.

«Все, что там надо будет сделать, будет сделано после того, как хотя бы основные минные поля будут картографированы, очищены от мин и будет обеспечена хотя бы минимальная безопасность для тех, кто будут заниматься экологическим мониторингом», – сказал эколог.