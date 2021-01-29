Кому-то выгодно создавать ажиотаж на местах – процедура выдачи лекарств больным диабетом нуждается в пересмотре

В Азербайджане больные сахарным диабетом, стоящие на учете, получают необходимые им лекарства за счет государства. Однако многие жалуются на то, что для того, чтобы получить их, им приходится каждый месяц отстаивать огромную очередь.

Так, в соцсетях были распространены кадры, на которых видно, что перед Лечебно-диагностическим центром Джалилабадского района собралась толпа больных, стоящих за лекарствами.

Пациенты отмечали необходимость осуществления записи заранее или оказания услуги в другой форме.

В Джалилабадской центральной районной больнице отметили, что в районе около 4000 больных сахарным диабетом и лекарства им выдают в последнюю неделю каждого месяца.

«В связи с тем, что в настоящее время в Джалилабадской центральной районной больнице осуществляется лечение больных коронавирусом, лекарства населению выдаются в Лечебно-диагностическом центре. Их заранее информируют о том, что они могут получить препараты в последнюю неделю каждого месяца. Рецепты выписывают и передают в аптеки заранее. Люди должны сами соблюдать очередь перед учреждением»,– сказал директор больницы Эльнур Азадханов Qafqazinfo.

Но на очереди за лекарствами жалуются и жители столицы, отмечая, что пандемия тут не при чем. Точно так же дела обстояли и задолго до ее начала.

Главный эндокринолог страны Бабек Салек рассказал #, что видел информацию о выдаче лекарств в Джалилабаде.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы больные приходили за лекарствами не в один день, а в разные.

«Например, в поликлинике на учете 2 тысячи больных. Нужно поделить это количество на рабочие дни и привлечь к работе терапевтов. Это поможет избежать столпотворений, уменьшить ажиотаж.

Постоянно больным говорят, что вот в такой-то день будут раздавать лекарства. Видимо, на местах кому-то выгодно создавать ажиотаж.

«Как я регулирую работу в нашем республиканском центре эндокринологии? Дети с диабетом, живущие в Баку, находятся у нас на учете, а их 850 человек. Каждый врач связывается со своими больными и говорит им, какого числа подойти за лекарствами. И они подходят небольшими группами в разные дни. Во время введения строго карантинного режима мы раздали инсулин детям на 2-3 месяца, чтобы они лишний раз не приходили за ним», – сказал он.

По словам Салека, он уже давно, еще до пандемии, предложил, чтобы тем больным сахарным диабетом, которые получают таблетки, их выдавали на три месяца. Сейчас больные порой должны ехать за своими лекарствами на большое расстояние каждый месяц и тратить деньги на дорогу. На стадии рассмотрения предложение о том, чтобы те, кто получают инсулин, получали его сразу на два месяца. Письмо по этому поводу направлено в Счетную палату и Кабмин.

Главный эндокринолог отметил, что многие пациенты почему-то считают, что лекарств на всех не хватит, но это не так. Было время в 2000-х годах, когда действительно лекарств и инсулина не хватало. Сейчас и то, и другое выделяют в необходимом количестве.

«Но есть указ Кабмина, согласно которому одному больному должно выдаваться по две таблетки в день (60 таблеток в месяц). Но это тоже неправильно, ведь в разных таблетках разное количество миллиграммов. Эту структуру надо менять.

Что касается инсулина, то сейчас по закону больному можно выписывать не больше 40 единиц инсулина, но есть больные, которые получают 60 единиц, а есть те, кому нужно 20. Врач сейчас не может назначать больше 40 единиц, и это в корне неправильное решение», – отметил он.

Салек подчеркнул, что в Азербайджане многое делается для больных диабетом. Так, Азербайджан –единственная страна СНГ, а может и мира, в которой дети с диабетом получают инсулин Тресиба. Даже в США такого нет, там его получают только те, у кого есть соответствующая медстраховка.

«Мы благодаря Фонду Гейдара Алиева с прошлого года получаем Тресиба для детей. Одна ампула в 300 единиц стоит 52 маната. В месяц детям нужно 2-3 шприц-ручки плюс 3-4 шприц-ручки Новорапид. То есть, на ребенка государство тратит 250-300 манатов в месяц. Раньше детям на год давали две коробки с тест-полосками (50 тестов в год), а сейчас ежемесячно они получают 25 тестов» – рассказал Салек.

По его словам, конечно, государство не может обеспечить всех диабетиков всем необходимым полностью, но детям с диабетом выдается социальная помощь как раз для того, чтобы на нее родители докупали недостающее. Взрослым больным, как сказал наш собеседник, нужно докупать то, что им не хватает, за свой счет, но некоторые считают почему-то, что государство должно их обеспечить абсолютно всем, хотя оно и так обеспечивает многим.