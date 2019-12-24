Кому нужны предновогодние ярмарки?

Ежегодно, в преддверии нового года ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» Министерства сельского хозяйства в целях предотвращения искусственного завышения цен устраивают предновогодние ярмарки сельхозпродуктов.

Корреспондент # побывал на одном из крупнейших рынках Баку- Бинагадинском рынке и на двух ярмарках на территории Насиминского и Ясамальского районов.

Предлагаем читателю список и цены продуктов, без которых не обойдется ни один Новогодний стол.

Килограмм говядины в Бинагадинском рынке стоит от 9 манат 50 гяпик до 10 манатов, на Насиминской и Ясамальской ярмарках стоимость говядины колеблется между 9 и 11 манатами за килограмм.

На Бинагадинском рынке килограмм баранины можно купить за 12 манатов, на ярмарках килограмм баранины стоит от 10 до 12 манатов.

Если килограмм помидоров на Бинагадинском рынке стоит 1 манат 50 гяпиков, на ярмарках 1 — 1,50 манат.

Вот на картошке можно сэкономить 20 гяпиков: на рынке 1 килограмм картошки стоит 60-80 гяпиков, а на ярмарках килограмм картошки можно купить за 60 гяпиков.

Яйца на Бинагадинском рынке стоят 13 гяпиков за штуку, а на ярмарках стоимость яиц колеблется между 13 и 25 гяпиками. Килограмм курятины на Бинагадинском рынке стоит 3 маната 90 гяпиков, на Насиминской и Ясамальской ярмарках стоимость курятины колеблется от 6 до 7 манатов.

Килограмм лука на Бинагадинском рынке можно купить за 50 гяпиков. На Насиминской и Ясамальской ярмарках стоимость килограмма лука также составляет 45-50 гяпиков.

Как заверил нас бухгалтер Насиминской ярмарки Эльман (к сожалению, он не назвал нам свою фамилию), продажей сельхозпродукции на их предприятии занимаются только фермеры.

Однако, как сообщил нам один из продавцов Сардар Алиев, он покупает помидоры у жителей Маштаги по 80 гяпиков за килограмм, а продает за один манат.

Работники Ясамальской ярмарки заверили нас в том, что каждому району выделено свое место: «Продажей сельхозпродукции у нас занимаются не фермеры, а заготовители сельхозпродукции из разных районов».

«Действительно поставкой сельхозпродукции на ярмарки занимаются предприниматели, которые скупают у фермеров их продукцию по приемлемым ценам для дальнейшей перепродажи на ярмарках.

На ярмарках цены ниже рыночных, потому, что предпринимателям предоставляется возможность самим реализовать заготовленную им продукцию», — сказал # первый заместитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев.

Как сообщил # эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов, заготовителями сельхозпродукции, как правило, выступают представители местной исполнительной власти или же муниципальной власти.

«Они, пользуясь трудностями фермеров, вынуждают их продавать им сельхозпродукцию по дешевой цене, а потом перепродают втридорога на ярмарках», — сказал # Вахид Магеррамов.

Как сообщил # фермер из Массалинского Гадир Гадиров, у него нет техники для поставки своей продукции на ярмарки: «Поэтому я вынужден продавать свою продукцию предпринимателям за очень низкую цену».

Отметим, что представители ОАО «Аграрные заготовки и снабжение», всегда заявляли о том, что продажей сельхозпродукции на ярмарках занимаются сами фермеры.

Если цены на рынках и ярмарках почти не отличаются друг от друга, зачем государству нужно выделять финансовые и людские ресурсы на организацию ярмарок?