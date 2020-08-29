Инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller подала запрос на приобретение части соцсети TikTok. Об этом сообщило агентство Blomberg.

По словам его источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Ранее ByteDance получила предложения о приобретении американского подразделения соцсети от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart.

Как отмечает Bloomberg, Centricus, головной офис которой находится в Лондоне, выразила заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за 20 млрд долларов США. По сведениям агентства, ожидается, что в ByteDance могут уже в ближайшие несколько дней принять решение относительно потенциальной продажи части TikTok.

Как отмечает агентство, в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. В TikTok отметили, что считают его несерьезным. Ранее сообщалось, что в консультациях о возможной покупке TikTok или ее части также участвуют компании Twitter и Netflix.