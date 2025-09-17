США и Китай согласовали продажу американского сегмента TikTok консорциуму инвесторов — Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сделка предполагает сокращение доли китайской ByteDance в TikTok менее чем до 20%. Это позволит сервису продолжить работу в США и соответствовать требованиям закона о нацбезопасности. Точный размер пакетов акций у участников консорциума не раскрывается, но, по информации The Wall Street Journal, американским инвесторам достанутся около 80%.

Согласно предварительным договорённостям, для управления приложением создадут новую американскую компанию. В совете директоров большинство мест займут граждане США, а одного из членов назначит американское правительство. Oracle, как отмечает Bloomberg, продолжит оказывать TikTok облачные услуги.

Весной прошлого года Палата представителей США одобрила закон, позволявший заблокировать TikTok в стране, если его не отделят от компании-владельца ByteDance.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп несколько раз продлевал срок продажи бизнеса. 16 сентября он заявил без уточнения деталей, что у него есть договорённость о сделке по TikTok с китайской стороной. Обсудить соглашение Трамп планирует в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином 19 сентября. (svoboda.org)