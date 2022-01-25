В обнародованном сегодня письме комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала президента Азербайджана Ильхама Алиева вернуть на доработку в парламент принятый недавно закон «О медиа», сообщает «Туран».

В своем письме Комиссар выражает серьезную озабоченность, что новый закон был принят без широких и содержательных консультаций.

Он не соответствует международным стандартам в области прав человека, свободы выражения мнений и свободы СМИ.

Закон чрезмерно регулирует сферу СМИ и профессию журналиста, что противоречит принципам свободных, независимых, не подвергающихся цензуре СМИ и плюрализма.

«Вновь принятый закон еще больше ухудшает ситуацию со свободой выражения мнений и свободой СМИ. Он наделяет органы государственной власти полномочиями для чрезмерного ограничения работы журналистов путем лицензирования. Он также дает возможность вводить ограничения в отношении финансовой, юридической и операционной деятельности медиа-компаний и организаций», — пишет Миятович, подчеркивая необходимость приведения законодательства в соответствие с международными и европейскими стандартами свободы слова и свободы СМИ.