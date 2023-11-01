Пакистан, демонстрируя братские отношения с народом Азербайджана, по сей день не признал Армению.

Как сообщает #, об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асим Мунир на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поздравив Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне и успехами в проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях, Асим Мунир сказал, что это было встречено с большой радостью в Пакистане.

Асим Мунир выразил признательность за поддержку, проявленную нашей страной в вопросе Джамму и Кашмира.