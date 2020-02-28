Колосс на глиняных ногах: агропаркам предрекают судьбу совхозов

В последние годы в Азербайджане стали строить агропарки, которые, как предполагается, будут способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны и созданию новых рабочих мест. Но далеко не все положительно оценивают данную идею.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что в большинстве развитых стран обычно не более 10 агропарков. «В такой аграрной стране, как Нидерланды вообще всего один крупный агропарк, и там же расположен сельскохозяйственный университет, в котором готовят научных работников в области сельского хозяйства, обучают персонал, то есть подходят к делу основательно. Агропарк — не просто место, где хранится сельхозпродукция, там идет и подготовка кадров, а ученые занимаются селекцией, создают новые сорта»,– отмечает он.

В Азербайджане же ведутся работы по созданию аж 51 агропарка и крупных фермерских хозяйствах в 33 районах. На их строительство было выделено 2,4 миллиарда манатов государственных средств. По словам эксперта, олигархи присвоили земельные участки, на которых раньше были пастбища. Землю у крестьян отобрали и построили объекты для хранения, переработки и экспорта сельхозпродукции. Это присвоение земельных участков со стороны монополистов.

«Некоторые агропарки уже работают. Так, один из них был сдан в эксплуатацию 4 года назад, и специализируется на животноводстве молочного направления. Но молоко, которое там производится, стоит дороже, чем молоко, продаваемое крестьянами. Приходится платить персоналу, создавать для него соответствующие условия, и в целом большие производственные издержки»,– говорит он.

Эксперт отметил, что президент страны Ильхам Алиев, выступая на одном из совещаний, отметил, что во многих странах уделяется большое внимание развитию среднего и малого бизнеса. По оценкам ФАО именно этот бизнес обеспечивает на 70% продовольственную безопасность. Так почему у нас было решено делать ставку на крупные хозяйства?

“Их строительству,– уверен эксперт,– дали старт, не все тщательно взвесив. Сейчас некоторые бизнесмены, понимая нерентабельность такого бизнеса, не хотят вкладываться в агропарки. Бизнес осознает, что это не выгодно, а правительство не хочет замечать очевидного, и продолжает заниматься укрупнением фермерских хозяйств. Такие хозяйства будут зависимы от господдержки, и их продукция будет дорогой».

В случае форс-мажорных ситуаций, а они, как говорит В.Магеррамов, в сельском хозяйстве не редкость, те не смогут выйти из кризиса вследствие своей неуклюжести. Семейным, мелким хозяйствам в этом случае легче устоять, им не нужно привлекать дополнительную рабочую силу.

«Крупные хозяйства на сегодняшний день могут нормально существовать в нашей стране только за счет госсредств, а если государство перестанет их выделять, они начнут рассыпаться. В СССР была та же история, такие хозяйства существовали за счет государства, а потом развалились в перестроечный период. История имеет все шансы повториться лет через 10. Сейчас в стране слабый кадровый потенциал, низкая продуктивность. В такой ситуации нельзя строить крупные агрообъекты. Не купив машину, не научившись ездить, какой смысл строить гараж?»,– задается вопросом эксперт.

Сельским хозяйством, по его словам, должно заниматься не правительство, а сами крестьяне. Когда они наберутся опыта, навыков, когда у них появится рынок сбыта, они сами начнут укрупняться, но не в таком масштабе, как это делается сейчас. В.Магеррамов считает, что 2, 4 миллиарда манатов попросту закопали в землю, а их можно было пустить на что-то стоящее, например, на организацию постоянной поливной воды для фермерских хозяйств до каждого участка. В сельском хозяйстве вообще много проблем, требующих решения, в частности нужно обеспечить фермеров минеральными удобрениями, техническим снабжением, организовать подготовку хороших механизаторов.

«На что тратятся выделяемые государством средства, неизвестно из-за отсутствия прозрачности. Речь не только об агропарках. Так, ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» получило в течение года 300 миллионов манатов, но при этом совершенно непонятно на что они были пущены. Представители общественности и НПО отправляют запросы по поводу потраченных разными организациями средств, но никакого ответа, конечно, не получают. Руководство, похоже, не заинтересовано в отчетах.

Была бы отчетность — были бы результаты. Налогоплательщики имеют полное право знать, на что идут их деньги»– резюмировал специалист.