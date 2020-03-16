Коллекцию из архива Пабло Неруды продадут на аукционе в Барселоне

Всего можно будет приобрести более 600 книг, рукописей, фотографий, журналов, писем и открыток.

Эта коллекция – один из любопытнейших архивов Неруды, хранящийся у Сантьяго Виванко – поэта и винодела.

В ее составе – первое издание сборника «Двадцать поэм о любви и песнь отчаяния», вышедшего в 1924 году. Он было настолько редким, что даже сам поэт признавался, что у него нет этой книги.

Еще более раритетной делает ее посвящение на форзаце: «Габриэлю Гарсиа Маркесу. Мои поздравления, мой друг, с этой «находкой» более 50-летней давности, которой нет даже у меня. Обнимаю. Пабло Неруда. Париж, 1971″.