Когда зов крови не просыпается…

Можно критиковать власть в Азербайджане или в любой иной стране мира, можно быть членом оппозиционной партии и находиться в состоянии политического противостояния с правящей партией. Но нельзя не прослыть предателем своего народа, распространяя откровенную ложь и тезисы вражеской стороны в тот самый момент, когда армия твоего государства в тяжелых и кровавых боях освобождает ранее оккупированные территории Родины.

Озвучиваю все эти очевидные истины по причине появившегося на «Obyektiv TV» интервью известного украинского военного эксперта Алексея Арестовича. Взял интервью Эмин Гусейнов — бывший фотограф на Приморском бульваре, который позже стал позиционировать себя в качестве оппозиционного журналиста, не имея никаких реальных оснований считаться представителем «четвертой власти».

Я прекрасно помню времена, когда Э.Гусейнов в качестве репортера пытался озвучивать вопросы на разного рода пресс-конференциях. Очень грустное было зрелище. Да и посты в соцсетях он всегда писал с чудовищными орфографическими и стилистическими ошибками. Все это кричало о его необразованности, неначитанности, крайне низком интеллектуальном уровне. Прошли годы, но самообразованием Э.Гусейнов так и не занялся. Жизнь в благополучной Швейцарии, куда он буквально убежал, до этого полгода прячась в посольстве этой страны в Баку, никак не сказались на интеллектуальном уровне бывшего фотографа с бульвара.

Это было ясно по тому, как он формулирует вопросы к А.Арестовичу. Косноязычие, перескакивание с одной мысли на другую, незаконченные предложения, исковерканный русский язык — вот краткий перечень того, чем обладает тот, кто называет себя не только оппозиционным журналистом, но и политическим эмигрантом. Ко всему прочему, Э.Гусейнов является носителем крайне низкой культуры поведения.

В ходе интервью с А.Арестовичем он практически не слушал ответов респондента, ковыряясь в телефоне, на который приходили смс-сообщения. Сделать их беззвучными Э.Гусейнов также не догадался. Да и в целом, он отрывался от телефона лишь для того, чтобы произнести монолог о себе самом, попутно давая гостю программы совершенно извращенную и не соответствующую действительности информацию о ситуации в Азербайджане, о царящих в нашем обществе настроениях.

Очевидно было, что Э.Гусейнов априори был нацелен на то, чтобы использовать данное интервью для озвучивания очередной порции обвинений в адрес руководства Азербайджана. Того самого, под руководством которого азербайджанская армия освободила около 50 ранее оккупированных сел, город Джебраил, поселок Гадрут, а также стратегически важную гору Муровдаг. Плюс, заняты стратегические высоты в Джебраильском районе.

Тридцатилетний экологический террор завершился освобождением села Суговушан от оккупации. Уже обеспечена подача воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана, а также обеспечен экологический баланс. Об очень успешной операции азербайджанской армии, о ее способности вести войну нового поколения, о полученном ею важном стратегическом преимуществе над армянской армией, как и о большой работе по строительству Вооруженных Сил Азербайджана, в один голос говорят многие российские, европейские и украинские военные эксперты. И А.Арестович является одним из них. Он регулярно дает объективную картину происходящего на фронте, объясняя успехи нашей армии и причины поражения армянской, делая прогнозы развития событий на передовой. Но все это не интересовало Э.Гусейнова. Он изначально был настроен на критику руководства Азербайджана. Причем, жонглируя не фактами, а слухами и домыслами. Дошло до того, что он назвал войну, в которой ежедневно гибнут и получают ранения азербайджанские военнослужащие, «договорняком».

И тут имеет смысл добавить, что в эти дни со статьями и интервью о ходе войны между Азербайджаном и Арменией выступают очень многие азербайджанские журналисты, общественные деятели, политологи. В том числе и вчерашние критики власти. Но, понимая историческую важность момента, они выступают с единственно правильной позиции защиты наших национальных интересов. В качестве примера могу привести интервью Эмина Милли «Дождю». Все попытки ведущего выдавить из гостя программы что-то критическое в адрес руководства нашей страны провалились. Э.Милли справедливо указал на то, что в карабахском вопросе имеет место полнейшее единство взглядов всего азербайджанского общества.

Тем циничнее и нелепее выглядела попытка Э.Гусейнова провозглашать что-то, тиражировать слухи от имени азербайджанского общества. Которое, в своих комментариях под видео на «Obyektiv TV» с А.Арестовичем, высказалось, причем очень конкретно, в адрес проживающего в Швейцарии мужа сотрудницы американской военной разведки Сары Луис Полсворс. Если коротко и дипломатично, то комментаторы очень жестко и критично высказывались в адрес Э.Гусейнова…

Собственно, то, что для него проблемы Азербайджана, нашего народа не имеют никакого значения, лично мне было понятно давно, о чем я, кстати, писал в своих статьях для разных изданий. Но была все же надежда, что сейчас-то, в момент истины, что-то похожее на зов крови проснется и в нем. Не проснулось. И дело не только в интервью с А.Арестовичем.

Ранее Э. Гусейнов делал интервью на тему армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с российским политологом Аркадием Дубновым. Так вот, Дубнов использовал Гусейнова в качестве ретранслятора своих, сугубо лживых и сугубо антиазербайджанских мыслей. Любой начинающий журналист разнес бы тезисы Дубнова на раз-два, но Гусейнов кивал головой также часто, как Ким Кардашьян в известном видео со своим партнером. Чем доказал, что он является ментально и поведенчески близким Ким человеком, стоящим с ней по одну сторону баррикад. А интервью с А.Арестовичем, который грамотно обходил все провокационные вопросы Э.Гусейнова, лишь подтвердило этот вердикт.