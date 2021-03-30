Когда уважение настораживает…

В Азербайджане продолжается вакцинация от коронавируса. Вакцинация является добровольной. Любой гражданин Азербайджана старше сорока лет может пройти вакцинацию за счет государства.

Желающие пройти вакцинацию должны зарегистрироваться на сайте www.randevu.its.gov.az. Через 28 дней после первой вакцинации граждане получают вторую дозу вакцины. Зарегистрированные граждане могут пройти вакцинацию в специально отведенное время. Вакцинацию можно пройти и без регистрации в районной поликлинике. Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что зарегистрированные проходят вакцинацию одновременно с теми, кто не прошел регистрацию. Это приводит к возникновению очередей, что усиливает опасность заражения коронавирусом https://www.turan.az/ext/news/2021/3/free/Social/ru/2488.htm.

По мнению главного врача Бакинской поликлиники №8 Тамиллы Керимовой, в их учреждении вакцинацию зарегистрированных и тех, кто не прошел регистрацию, проводят в отдельных кабинетах. «Это делается для предотвращения распространения коронавируса», — сказала нам Тамилла Керимова.

Однако, как сообщили редакции в городских поликлиниках №23, №33, зарегистрированные на сайте www.randevu.its.gov.az проходят вакцинацию вместе с теми, кто не прошел регистрацию.

Мы попросили пресс- секретаря Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Эльнару Бахыш прокомментировать создавшуюся ситуацию. «Это не имеет к нам никакого отношения. Обратитесь в Агентство по обязательному медицинскому страхованию», — сказала нам Эльнара Бахыш.

Тогда мы обратились в пресс-службу Агентства по обязательному медицинскому страхованию. Как сообщили нам сотрудники пресс-службы, новая электронная служба «COVID-19 vaksin randevu» создана для ликвидации плотности граждан в пунктах вакцинации. «Граждане, кому 40 лет и выше, должны зайти на сайт https://randevu.its.gov.az/ и, используя электронную услугу «COVID-19 vaksin randevu», встать в очередь в порядке онлайн для прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции. Но некоторые граждане для прохождения вакцинации обращаются непосредственно в медицинские учреждения, не встав в очередь в онлайн порядке», — сообщили нам сотрудники пресс-службы.

По их словам, работники медицинских учреждений, уважая пожилых граждан, обслуживают их вне очереди. «Одновременно работники медучреждений оказывают помощь для прохождения ими регистрации в порядке онлайн очереди», — заявили работники Агентства.

Уважать пожилых, конечно же, нужно, но нельзя забывать, что такое уважение является причиной столпотворения перед кабинетами вакцинации, что само по себе может ухудшить ситуацию с распространением коронавируса. И, честно говоря, в данном случае ответственность больше лежит не на госструктурах, а на самих гражданах. Видимо, соответствующим органам следует больше обращать внимание на просвещение граждан.