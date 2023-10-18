Стоявший у истоков сепаратистского движения и подрыва территориальной целостности Азербайджана третий президент Армении Серж Саргсян, чьи руки обагрены кровью убитых мирных азербайджанцев, заявил, что для него «страница Карабаха не закрыта».

В беседе с журналистами он заверил, что и «сейчас видит шансы для Карабаха». По его словам, «эти шансы не были воплощены в жизнь, поскольку против самоопределения Карабаха боролся не только Азербайджан, но и нынешние власти Армении и один из предыдущих руководителей Карабаха».

За все время нахождения у власти и после ухода Саргсян сделал достаточно противоречивых и провокационных заявлений. К примеру, в 2018 году в интервью Shant TV тогда еще пребывая на должности премьер-министра Саргсян опроверг мысль о том, что «в будущем в Армении к власти могут прийти люди, которые согласятся сдать Карабах Азербайджану».

«Для меня это будет непонятно, и, если речь идет о будущих поколениях, я могу перевернуться в могиле, услышав это», — заявил тогда Саргсян. Ему не пришлось долго ждать этого момента. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Сейчас Саргсян всеми правдами и неправдами пытается оправдаться за поражение Армении. По большому счету именно Серж Саргсян и его предшественник Роберт Кочарян оставили в наследство нынешним властям Армении небоеспособную, полуголодную и плохо вооруженную армию, в которую набирали даже юношей с психическими и онкологическими заболеваниями.

По этой причине за разгромное поражение армянской армии в 44-дневной войне стоит спрашивать не только у нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, но и с Кочаряна и Саргсяна. Последних двух больше заботило собственное благополучие, чем Карабах. Они планомерно разворовывали экономику Армении, что привело к печальным последствиям для страны, включая горькое поражение от Азербайджана.

Таким образом мы логически пришли к выводу о том, что Саргсян в свою бытность у власти, разворовывания Армению, усугубил политическую и экономическую уязвимость страны. В подобных условиях говорить о повышении обороноспособности и формировании боеспособной армии не приходится.

Помнимся, в августе 2011 года Саргсян выступил с обращением к молодежи, заявив о том, что его поколение «завоевало» Карабах, а будущие поколения должны «завоевать Арарат», признав, что Армения оккупировала азербайджанские земли и имеет территориальные претензии к Турции. Уверовав в свои же слова, через четыре года Саргсян заявил о том, что «когда он говорит Армения, то подразумевает, что Карабах является ее неотъемлемой частью».

В наши дни ему остается осторожно мямлить о том, что для него «страница Карабаха не закрыта» и он видит какие-то «шансы». Эти «шансы» Саргсян безвозвратно упустил во время двух своих президентских сроков, попутно назвав апрельскую войну 2016 года «победной» для Армении. Именно победа Азербайджана в апрельской войне 2016 года должна была стать первым сигналом для Армении, но Саргсян и тогда, и сейчас не понимает суровой реальности.

Отойдя в тень, попутно обвиняя Пашиняна в предательстве национальных интересов, Саргсян напоминает о своем жалком существовании, заявляя о незакрытии «страницы Карабаха». Позорно и стыдно признать, что теперь он находится у разбитого корыта, а страницу, которую он считает «не закрытой», уже закрыл президент Азербайджана, подняв государственный флаг в Ханкенди.