Расширение сотрудничества стран бывшего СССР с Западом вызывает нарастающее беспокойство в России, оказавшейся в международной изоляции и ожидающей, что немногочисленные партнеры поддержат порыв «холодной войны».

«Контакты стран-членов ОДКБ с недружественными государствами не должны наносить ущерба стратегическому партнерству с Россией». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

У государств блока, куда помимо России, входят Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия, есть обязательства, закрепленные в действующих соглашениях, заявил Нечаев на брифинге. Он добавил, что контакты со странами, которые Москва объявила «недружественными», не должны противоречить этим обязательствам.

Нечаев не уточнил, кому именно адресовано предупреждение, однако на свой счет его могли бы воспринять как минимум половина членов ОДКБ.

Таджикистан, Казахстан и Киргизия 10 августа начали совместные с США учения Regional Cooperation, в ходе которых планируется отработать борьбу с международным терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, миротворческие миссии регионального уровня, а также противодействие наркотрафику. 10-дневные учения открыл посол США в Таджикистане Марк Поммерсхайм, назвавший их «беспрецедентной возможностью укрепить отношения с партнерами» в регионе.

За 5 дней до старта маневров, которые проходят под американским командованием, власти Казахстана подписали соглашение об обмене разведывательной и военной информацией с членом НАТО Турцией.

Армения — другой участник ОДКБ — с начала лета дважды принимала высокопоставленных американских чиновников. В начале июня в Ереван ездила замгоссекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд, а в середине июля — глава ЦРУ Уильям Бернс. Спустя две недели после его визита Армения получила грант в размере 120 млн долларов на демократизацию и поддержание экономической стабильности.

В Казахстан после начала российского вторжения в Украину приезжали замгоссекретаря Дональд Лу и Эрик Курилла, новый глава центрального командования Пентагона. Источники The Wall Street Journal в Госдепартаменте утверждают, что американские дипломаты призвали правительства центральноазиатских республик присоединиться к санкциям против России.

Удастся ли России удержать под своим контролем и не дать расползтись созданному когда-то под ее эгидой военному блоку ОДКБ?

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что страны Запада предпринимают определенные действия, чтобы ослабить военное влияние РФ на страны-члены ОДКБ. Вообще, есть ощущение, что уже сегодня целостной эту военную организацию не назовешь. Например, возможно ли представить себе, что завтра, если Россия озвучит призыв ко всем членам ОДКБ выставить свои войска для участия в боевой операции против какого-либо государства, они послушают ее? Вряд ли. Своим мнением на сей счет поделились с # иностранные военные эксперты.

Виктор Ягун, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины (СБУ), заместитель председателя СБУ с марта 2014 по июнь 2015 года, директор Агентства по реформированию сектора безопасности:

— Я бы хотел сказать, что ОДКБ в практическом смысле уже прекратила свое существование. Но это произошло не из-за того, что Россия напала на Украину – это один из факторов, — а из-за поведения руководства РФ во время ситуации, которая сложилась сначала в Армении, а потом в Казахстане. Когда странам, входящим в состав ОДКБ, фактически было отказано в полноценной помощи со стороны своих союзников. Это был такой, очень характерный звоночек.

Что на самом деле происходит с этой организацией, очень четко было видно в середине мая, когда в Москве состоялась юбилейная сессия Совета коллективной безопасности глав государств — участников ОДКБ, приуроченная к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Так вот там, если честно, действия России против Украины поддержала только одна страна – Беларусь. Все остальные говорили про свои проблемы. Россия эти проблемы не слышит и решать не собирается. Поэтому хочу сказать, что эта организация изжила себя, наверное, когда она еще создавалась. Потому что, создавая ОДКБ, Россия и не думала помогать своим союзникам и соседям, она в первую очередь ждала помощи от них. Но так не получается, так это не работает. И яркий пример этому Узбекистан, который не вступил в этот блок, стоял в стороне, и так и не удалось его убедить в том, что ОДКБ ему нужна. Поэтому я считаю, что эта организация доживает свои последние месяцы и до конца текущего сезона, к следующему лету, вряд ли будет существовать в том виде, в каком она есть сейчас.

А то, что Турция и Китай ярко входят на территории, которые Россия раньше считала «своими», да, это правда. Это тюркские государства Центральной Азии и Таджикистан. То есть, в исторической перспективе РФ однозначно потеряет для себя и Среднюю Азию, и вообще все бывшие советские республики. Если уже не потеряла.

Глеб Парфёнов, военный эксперт, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина»:

— Неудивительно, что страны ОДКБ стали настороженно относиться к России. После начала агрессии РФ против Украины, другие страны ощутили угрозу от Москвы. С этим связана и смена векторов во внешней политике. А военные поражения России еще больше убедили страны ОДКБ в необходимости искать гарантов безопасности в других местах.

Фактически действительно можно говорить о том, что ОДКБ как структура прекратила свое существование. Ведь мы видели, как страны не поддержали агрессию России против Украины даже дипломатически. Что уж говорить про военную поддержку. Поэтому до окончательного военного поражения РФ данная структура конечно же сохранится, но функционал ее будет носить исключительно бумажный характер.