Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко

-Как Вы оцениваете итоги очередного военного противостояния между Азербайджаном и Арменией?

-На мой взгляд, ничего нового. И в будущем так же эта ситуация не изменится, пока руководство Армении не найдёт в себе… Я даже не знаю как это назвать. Храбрости? Сил? Ответственности? Что бы наконец-то начать выполнять те обязательства, что свойственны сформировавшейся и дееспособной стране, с правительством этого образования, ищущего решения вопроса, а не создания препятствий в его решении. Я с конца 2020 года постоянно отмечаю со стороны Еревана нежелание находить точки соприкосновения с Азербайджаном по ряду вопросов, начиная от предоставления карт минных полей в Карабахе, заканчивая нынешними провокациями, ставшими в реальности результатом бесхребетности и аморфности армянского руководства.

Увы, но следует понимать то, что без решительности и осознанности принятия решений нынешнего руководства Армении, каких -либо качественных изменений для этой страны не произойдет. А именно в таких решениях региональной проблематики и заключается будущее Армении как процветающей страны.

-Но все же почему нынешнее руководство Армении, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем закончатся их провокации, все же идет на них?

-На мой взгляд, в Армении ещё не созрела та руководящая формация, которая готова принимать непопулярные, но судьбоносные решения. Ведь заручившись большинством поддержки, даже после поражения в 2020 году, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вполне мог понять, что большинству армян не интересна война. Это ясно как белый день! Но он продолжает лавировать между той частью армян, которым не интересна историческая конспирология, и теми, кто ею живёт и грезит реваншем. Это лишний раз говорит о том, насколько это в действительности слабый и безвольный политик. Да, он был очень выгоден Азербайджану осенью 2020 года, это правда. Но именно сейчас он больше обуза, ведь не способен решать вопросы ничтоже сумняшеся.

-В РА требуют отставки Никола Пашиняна. Что изменится в судьбе Армении, если он все же будет сметен?

-Всё зависит от того, кто именно займёт его место. Ведь даже с учётом того, что Пашинян удержался в своём кресле, пользуясь большинством поддержки со стороны армян, абстрагирующихся от темы войны, есть прослойка, которая этим живёт и даже пытается втянуть в проблематику Карабаха, ни много ни мало, а такое рудиментарное образование как ОДКБ. Смысла в этом я вообще не вижу, поскольку ОДКБ это мёртвая структура, но почему-то реваншистские элементы в Армении видят этом конвульсирующем теле некий потенциал.

-» Азербайджан чувствует себя вполне уверенно на фоне неудач российской армии в Украине, в частности, успешного контрнаступления украинской армии»,- считает британский журналист, специалист по Кавказу, автор исследований по современному Закавказью Томас де Ваал. Вы разделяете такую точку зрения?

-С учётом того, что Армения на протяжении всех этих десятилетий, фактически со дня оккупации Карабаха, пользуется особой поддержкой со стороны России, это можно расценивать именно так. Ведь десятилетиями именно Россия была главным поставщиком техники, боеприпасов и вооружений для Армении, по сути, за бесценок, в кредиты и даже кредиты эти прощались. А сейчас Россия не может обеспечить даже себя всем необходимым для продолжения агрессии против Украины.

С другой стороны, в 2020 году Россия продолжала гибридную агрессию против Украины, но Азербайджан развернул операцию по деоккупации Карабаха и достиг успеха. Разумеется, ослабление России на международной арене в политическом и милитарном плане играет свою роль по её возможностям поддерживать Ереван, но в целом это никогда не было неким решающим элементом для Баку. Вопрос в другом, а именно в том, что те провокации, на которые идёт армянская сторона, она развернула именно в тот момент, когда её основной союзник кровоточит как никогда ранее. Скажем так, не особо-то и стратегически сбалансированный ход, если не сказать больше – совершенно непродуманный.

-ВСУ действительно продолжает громить российских оккупантов. Можно ли говорить о том, что окончательно рухнул миф о «второй армии мира»?

-Миф о «второй армии мира» рухнул ещё в феврале 2022 года. Что говорила Маргарита Симоньян в эфире одного из федеральных телеканалов накануне вторжения? Процитирую эту глубоко мною неуважаемую особу: “Что той Украины? Два дня!”. Дело в том, что с 2014 года я помимо остальных вопросов занимался ещё и анализом российского ВПК, регулярно отмечая, что он дутый и в действительности, год от года только деградирует. Имея в наличии эти данные и анализ, я понимал и то, что российская армия никогда не сможет оккупировать такую страну как Украина. Особенно когда Украине будет оказываться поддержка со стороны наших друзей. Так и произошло.

Одно дело аналитика, здравая и рациональная. Совсем другое дело – это бессмысленная и примитивная пропаганда. Россия стала жертвой своей же пропаганды, не адекватно оценивая свои возможности, а раздувая миф о некой всемогущей армии в мире. В итоге, она оказалась опозорена как никогда ещё в своей недолгой современной истории. Прежде чем рассказывать про «вторую» армию в мире не мешало бы газофицировать города, населённые пункты и села в стране, которая занимает первое место в мире по запасам газа, прежде чем вторгаться в страну, в которой газификация населения в разы выше, да и дороги лучше.

-Приближенный к президенту РФ Владимиру Путину основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может стать новым министром обороны РФ. Он проводит «сталинский» метод вербовки, который позволяет Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации, говорится в отчете американского Института изучения войны. Вы верите в такое развитие событий ?

-Нет. Евгений Пригожин никогда не станет министром обороны ВС РФ. Насколько бы Сергей Шойгу ни был никчёмным и неэффективным, которого в генеральской среде между собой называют «оленеводом», это человек не из пула ФСБ. Да, он оленевод, но он свой оленевод. А вот Пригожин – нет. ЧВК «Вагнер» это филиал ФСБ, созданный во второй половине 2010-х как возможность данной структуры получить доступ к дополнительным финансовым потокам, в вопросах решения внешних задач России силовым путём. По сути, ФСБ тогда выгрызла у МО РФ монополию на подобного рода миссии. И даже создание под патронатом МО РФ ЧВК «Патриот» не позволило армейцам вернуть себе это пастбище. А потому, Евгений Пригожин как министр обороны РФ это больше некая конспирология, чем реальная перспектива данной силовой структуры.