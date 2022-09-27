«Не все благополучно в Датском королевстве», — произнес Марцелло, наблюдающий появление призрака короля-отца и его встречу с Гамлетом.

В России нет ни Марцелло, ни тем более Гамлета с призраком. Но есть король. И этот король привел к тому, что и в Российском царстве не все благополучно. Мало того, все не благополучно.

Вот жили россияне, не тужили, входя в состояние нирваны от мысли о том, что вооруженные силы РФ вторые (на самом деле первые, американцы завидуют – авт.) на планете по силе и мощи, а тут Украина разбила вдребезги «голубую мечту».

А ведь как все хорошо начиналось для России в преддверии и на начальном этапе военной агрессии в Украину. Пламенная февральская речь президента Путина, воззвание к согражданам, эйфория среди россиян, которые поддержали агрессию, представленную им в красивой обертке под названием «защита Родины».

И лишь немногие просекли эту пустышку, которые впоследствии стали изгоями в России, назвав белое белым, черное – черным. Однако многие россияне до конца верили в «правое дело» Путина, который взял на себя миссию искоренить фашизм на планете.

При этом они особо не заморачивались тем, что, якобы, верным союзником и форпостом на Южном Кавказе России является Армения, где боготворят фашистского приспешника Гарегина Нжде.

Российский детектор выявления «нацистов» дал явный сбой, и Москва принялась искать их в Украине. Пришла, «нашла», и …пожалела.

ВСУ сегодня громит «вторую» в мире армию, словно, косточки из компота. Все настолько «хорошо» (пропагандисты продолжают сохранять хорошую мину), что в России была объявлена частичная мобилизация.

Некоторые российские политологи сравнивают нынешнюю плачевную для России ситуацию с периодом Великой отечественной войны. Сравнение не то, что неудачное, оно глупое.

Во время Второй мировой войны советский народ защищал свои земли от агрессии гитлеровской Германии. Что сегодня защищает Россия? Фактически путинская Россия 2022 года – зеркальное отражение Третьего Рейха Адольфа Гитлера 1941 года.

И в то время, когда Москва терпит тяжелое поражение на украинском фронте, в Кремле попытались пойти окольным путем. Если военные не способны справиться с поставленной задачей, то впору обратиться к высшим силам. А кто является «проводником» к трону Всевышнего на земле русской? Конечно же, патриарх Кирилл.

Так, патриарх Кирилл попросил российских военных всегда помнить о вечной жизни, которую они обретут, если погибнут.

«Идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни», — отметил он.

Уж больно «богоугодное» воззвание патриарха Кирилла напоминает сентенции террористов из ИГИЛ. Такой же пафос, такие же обещания о вечной жизни. Правда, батюшка Кирилл и словом не обмолвился о гуриях, но царствие небесное пообещал.

Это что-то из сюрреализма. Патриарх призывает к джихаду в абсолютно извращенном виде. Впрочем, адекватные россияне, будучи прагматиками, не прислушиваются ни к Путину, ни Кириллу. Они массово покидают Россию, не желая быть потенциальным «пушечным мясом». Они справедливо рассуждают: лучше прожить на грешной земле с синицей в руке, чем надеяться на «кирилловский журавль» в загробном мире…