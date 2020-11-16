Когда мы распрощаемся с пандемией COVID-19?

Вторая волна пандемии коронавируса набирает обороты по всему миру. Накануне в Азербайджане был зафиксирован новый антирекорд — медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 259 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 75 тыс. 688, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

При этом накануне сообщалось о 1 849 случаях заражения. По данным ведомства, за сутки скончался еще 21 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 967. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 55 тыс. 150 человек (+1101 за сутки). В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 тыс. 571 человек, сообщили в штабе. Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13,377 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 516 тыс. 84 тестов на COVID-19.

На вопрос о том, что же такое происходит и как долго продлится эта волна пандемии, корреспонденту # ответил доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла. Мы не случайно обратились к профессору, поскольку в прошлом, июньском интервью https://zerkalo.az/covid-19-mutiruet-i-ischeznet-uchenyj-rasskazal-kogda-v-azerbajdzhane-zakonchitsya-epidemiya/ученый прогнозировал, что уже осенью коронавирус мутирует и пандемия успокоится естественным образом.

— Однако этого не произошло, так в чем же дело?

— К вопросу о том, что происходит. Я уже говорил, что на опыте эпидемий MERS и SARS1 мы видели, что активная фаза распространения этих вирусов продолжалась не более 6 – 7 месяцев, а затем эпидемии утихали. Штамм, известный как COVID‑19 или SARS CoV-2, относится к этому виду вирусов и имеет схожую цикличность распространения. Полагаю, что пандемия этой болезни продолжится в течение года, поскольку даже самая тяжелая, смертоносная пандемия в истории человечества – пандемия испанского гриппа, унесшая 15% жизней на земле, продолжалась в течение полутора лет.

Важно также учесть, что я прогнозировал максимальные сроки пандемии длиною в год, начиная с первой вспышки этого заболевания в январе текущего года, если этот вирус природный. Т.е. если он имеет естественное происхождение. В таком случае уже к концу текущего года пандемия должна пойти на убыль и полностью успокоиться.

— Может ли начало осенних холодов спровоцировать заболеваемость?

— С началом холодов мы наблюдаем вторую волну пандемии этого вируса. В принципе, известно, что сегодня на фоне так называемых острых респираторных заболеваний или же общих простудных заболеваний усиливается и заболеваемость COVID‑19.

Ослабленный организм человека слабо препятствует многим видам инфекций – это аденовирусы гриппа, риновирусы, паравирусы, пневмококковые инфекции и многое прочее, что паразитирует в верхних дыхательных путях. При этом вирусы, конечно же, активизируются с наступлением холодов, переохлаждения, простуды и ослабления иммунной системы. Естественно, в холодное время уменьшается активность человека и все это опосредованно снижает иммунитет.

— Как сложится «судьба» поднадоевшего всем коронавируса?

— Этот вирус или исчезнет полностью, или же успокоится и будет сосуществовать с нами, как, скажем, вирус герпеса, цитомегаловирус, папилломатозный вирус и прочее. Сейчас наблюдается второй этап распространения этого штамма, так это оценивают во всем мире. Мнения экспертов по этому поводу разделяются. Многие специалисты говорят, что пандемия продолжится в течение полутора, двух, двух с половиной лет. Конечно же, циклы вирусов, особенно вызывающих острые респираторные заболевания, обычно не превышают года — это максимум. На основании этих научных данных я прогнозировал сроки окончания пандемии до конца этого года.

— А как насчет вакцинации?

— Полагаю, что это иллюзия. Да и вакцины такой пока нет, не считая весьма спорную российскую вакцину. Для этого понижается вирулентность вируса (степень способности вызывать заболевание — авт.) различными факторами, в том числе облучением. В результате вирус почти не вызывает заболевания, но в человеческом организме вырабатываются антитела – это активная иммунизация. Дело в том, что один процент заболеваемости при вакцинации остается.

Современная молекулярная биология открывает пути для более совершенных подходов к разработке вакцин. Скорее всего, такая вакцина уже есть и проходит испытания среди добровольцев. Но когда она станет широко доступной, неизвестно. Хочу сказать, что сейчас у нас единственно эффективный метод борьбы с заражением – это профилактика, строгое соблюдение противоэпидемиологического, так называемого карантинного поведения. А это частая обработка рук путем мытья и различными спиртсодержащими дезинфицирующими средствами.

Нужно также соблюдать санитарное расстояние, носить средства индивидуальной защиты, маску, и делать это правильно. Маска должна использоваться по назначению, по инструкции. Существуют маски двухчасовые, есть трехдневные. Маску нельзя часто трогать руками, она должна полностью закрывать нос и рот, чтобы выделения не распространялись. Повторяю, что мои прогнозы – это не просто предсказания, а логически обоснованные выводы, сделанные на основе научных данных.